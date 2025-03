Pepito Day, domani la partita di addio di Giuseppe Rossi: annunciati nuovi campioni, chi ci sarà

FIRENZE - Ci siamo, il Pepito Day è pronto ad andare in scena. Uno spettacolo in campo per celebrare Giuseppe Rossi: i grandi campioni del passato e idoli viola torneranno sul prato verde dell’Artemio Franchi per una sfida tra ex Fiorentina e Pepito Team, regalando. “Il match, in programma alle ore 18:00, vedrà di fronte la Fiorentina, composta da ex compagni di Rossi e idoli dei tifosi viola, e il Pepito Team, una selezione di fuoriclasse che hanno condiviso con lui momenti indimenticabili in altre squadre, compresa la Nazionale italiana. Ad allenare le due squadre saranno Manuel Pellegrini e Roberto Dellapina, primo allenatore di Giuseppe Rossi al suo arrivo in Italia”, si legge nel comunicato.