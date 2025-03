Giuseppe Rossi pronto a salutare il calcio giocato: la presentazione del Pepito Day

Si avvicina il giorno del Pepito Day , l'evento dedicato a Giuseppe Rossi e all' addio al calcio giocato dell'ex fantasista della Fiorentina, che ha dovuto convivere con tantissimi infortuni alle ginocchia nel corso della sua lunga carriera. Allo stadio "Artemio Franchi", il prossimo 22 marzo, il classe '87 avrà modo di salutare il pubblico di Firenze e tutti gli appassionati di calcio, insieme ad amici e campioni che hanno reso grande questo sport.

Pepito Day, il messaggio di Giuseppe Rossi insieme a Borja Valero

"Ragazzi, vi devo dire una cosa molto importante, anzi ve la diciamo insieme", ha detto Giuseppe Rossi all'inizio del video pubblicato sui propri canali social ufficiali, ritrovando il suo vecchio amico Borja Valero, storico compagno di squadra. "Giochiamo questa partita o no?" ha risposto simpaticamente l'ex Inter, consentendo a Rossi di ricordare l'appuntamento del 22 marzo alle ore 18 allo stadio "Franchi" di Firenze. Info e biglietti disponibili su Vivaticket.com. "Vorrei giocare la mia ultima partita insieme a tutti voi, - ha sottolineato l'ex Villarreal - la mia famiglia, amici ed ex compagni e avrò bisogno del vostro calore in uno stadio dal quale ho ricevuto sempre un grande effetto".