La Fiorentina riparte, anche e soprattutto da Stefano Pioli. Il ritorno del tecnico parmigiano sulla panchina viola segna uno spartiacque importante tra passato e presente. Lo svela un dettaglio emerso nell'ultimo video condiviso dalla Viola sui social, per annunciare il lancio della seconda maglia per la stagione 2025-26 che uscirà in una doppia veste: una per la squadra maschile e una per la femminile. Alle spalle di Pablo Marí, protagonista della clip social insieme a Siria Mailia, spunta uno degli schermi del Viola Park con il programma della giornata. "Mattina: dalle 8 alle 10.30 colazione obbligatoria; 13.30 pranzo calciatori obbligatorio (tutti insieme) a seguire riposo nelle camere. 13.45 pranzo dirigenti e staff". Una grande attenzione viene data proprio a quel tutti insieme: la famiglia che Pioli sta costruendo a partire dal ritiro nel centro sportivo di Bagno a Ripoli. Lo stesso slogan scelto per campeggiare sugli schermi va nella stessa direzione: "SIAMO FELICI DI AVERVI QUI", scritto proprio così, tutto in maiuscolo. E a seguire: "In bocca al lupo".