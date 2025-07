Fiorentina, scaduta la clausola di Kean: ora l’offerta di rinnovo

Kean da parte sua è ben disposto a confrontarsi con la Fiorentina, e lo ha confermato apertamente quando ha preso la parola al Viola Park durante il Viola Carpet di lunedì sera. «Sono davvero motivato per andare avanti» le sue dichiarazioni colme di entusiasmo. «La Fiorentina mi ha sempre dato una mano e aiutato. Adesso è bene tornare con una nuova motivazione e dare sempre il meglio per la squadra viola». Considerazioni che non hanno lasciato spazio a fraintendimenti: la sua volontà è di proseguire il percorso di crescita iniziato a Firenze , dove ha avuto la possibilità di confermare ciò che aveva dimostrato quando era solo un giovane attaccante di belle speranze.

Kean, i numeri di una stagione esaltante

La scorsa stagione Kean si è esaltato, anzi superato. Contro diversi pronostici è riuscito a segnare la bellezza di venticinque gol con la maglia viola. Diciannove in campionato, cinque in Conference League e uno in Coppa Italia. Senza contare i tre assist. La continuità che ha avuto a Firenze è stata la grande discriminante rispetto alle annate precedenti durante le quali aveva perlopiù alternato alti e bassi. La Fiorentina ha avuto ragione, puntando su un centravanti molto discusso proprio per il rendimento altalenante. Non solo: i viola hanno accettato di inserire nel contratto una clausola da 52 milioni quando buona parte dell'opinione pubblica manifestava del grande scetticismo nei confronti dell'operazione Kean.

Kean, impossibile escludere nuovi assalti sul mercato

Oggi Kean è uno degli attaccanti più ambiti d'Italia, per questo non è possibile escludere assalti da qui alla fine del mercato. Sta di fatto che la Fiorentina ha di nuovo voce in capitolo, e cercherà di ridiscutere il contratto del classe 2000 proponendogli come minimo di aumentare il valore della clausola così da poter scoraggiare le società che vorranno pagarla. Ricordiamo che ora come ora la clausola varrà ogni estate fino al 2029 (cioè l'attuale scadenza del contratto di Kean), sempre dal primo al quindici luglio. C'è da lavorare, ma i presupposti sono molto incoraggianti sotto tanti punti di vista. E le parole al miele dell'attaccante viola ne sono la prova provata.