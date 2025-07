Fiorentina, Kean rifiuta l'Arabia: no secco all'Al Qadsiah

Moise Kean dice no all'Arabia: l'attaccante della Fiorentina non ha preso in considerazione l'offerta dell'Al Qadsiah, che si prepara ad accogliere il capocannoniere della Serie A nell'ultima stagione Mateo Retegui. Risposta opposta dall'ex Juve che ha deciso di non andare a giocare in Arabia Saudita. Per settimane l'offerta era rimasta a disposizione del giocatore che però non ha mai risposto. Aveva provato a portarlo in Arabia anche l'Al Hilal nei giorni scorsi, ma neanche la squadra allenata da Simone Inzaghi gli ha fatto cambiare idea.