Dove vedere Grosseto-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario della seconda amichevole di Pioli

Prosegue la tradizione e l'amichevole tra Grosseto e Fiorentina arriva alla terza edizione. Un appuntamento ormai diventato fisso per consolidare il rapporto tra le due squadre toscane. I viola tornano in campo dopo la vittoria e la bella prestazione nel test in famiglia al Viola Park contro la Primavera. La squadra di Pioli si allontanerà per la prima volta in questo ritiro estivo dal centro sportivo di Bagno a Ripoli per andare a giocare allo Zecchini di Grosseto.

Grosseto-Fiorentina, l'orario

L'amichevole tra Grosseto e Fiorentina si disputerà oggi, giovedì 24 luglio, alle ore 20 allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto.

Dove vedere Grosseto-Fiorentina in diretta tv

Grosseto-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN. L'app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, o dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast. Amichevole visibile in diretta tv anche su Sky.

Grosseto-Fiorentina, dove vederla in streaming

L'amichevole sarà disponibile anche in diretta streaming sempre su DAZN: o tramite l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma per seguirla sia da Pc che da dispositivi mobili.

La probabile formazione di Pioli

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Sottil, Ndour, Bianco, Dodò; Beltran; Dzeko, Kean. All. Pioli.