Leicester-Fiorentina diretta: segui l'amichevole di oggi live

La Fiorentina affronta il Leicester City nella prima di tre amichevoli della sua tournée estiva in Inghilterra che durerà fino al 9 agosto: segui la diretta della partita con t utti gli aggiornamenti in tempi reale su CorrieredelloSport.it .

17:15

56' - Occasione per Beltran

L'attaccante della Fiorentina supera un difensore con un tunnel e va al tiro, ma Okoli devia in angolo.

17:14

55' - Tiro sbilenco di Fagioli

Il centrocampista italiano ci prova da fuori area: pallone fuori.

17:04

46' - Riparte Leicester-Fiorentina: al via il secondo tempo

Comincia il secondo tempo dell'amichevole tra Leicester e Fiorentina.

17:03

Cambio per la Fiorentina

Dentro Fagioli, fuori Bianco.

16:47

45+1' - Termina il primo tempo di Leicester-Fiorentina

Si chiude dopo un minuto di recupero il primo tempo dell'amichevole tra Leicester e Fiorentina.

16:36

36' - Gol di Fatawu: Leicester-Fiorentina 2-0

Gran gol per Fatawu, che brucia Parisi sulla fascia si accentra e con il mancino fa ancora male alla Fiorentina.

16:34

34' - Cambio per la Fiorentina

Fuori Fortini, dentro Kospo.

16:30

29' - Gol di Ayew: Leicester-Fiorentina 1-0

Brutto pallone perso di Parisi, El Khannouss riesce a mettere in mezzo un pallone dopo un rimpallo e Ayew trafigge Martinelli.

16:25

22' - Ammonizione per Parisi

Trattenuta evidente dell'esterno della Fiorentina su Fatawu.

16:20

19' - Bella uscita di Martinelli

Sprint fulmineo tra Fortini e Mavididi, ma Martinelli legge bene l’azione, esce con tempismo e aiuta il compagno liberando l’area dal pericolo.

16:06

5' - Occasionissima per Soumaré

Sugli sviluppi di un corner il calciatore del Leicester arriva al tiro da posizione ravvicinata: decisiva la deviazione di Sabiri.

16:03

3' - Tiro alto di El Khannouss

Il calciatore marocchino ci prova da fuori area, pallone alto sul fondo.

16:01

1' - Al via Leicester-Fiorentina

E' cominciata l'amichevole tra Leicester e Fiorentina al King Power Stadium.

15:58

Ingresso in campo per le due squadre

Leicester City e Fiorentina stanno entrando in campo.

15:52

15:38

Le amichevoli precedenti

Oltre al test in famiglia contro la Primavera, la Fiorentina ha vinto contro Grossetto (0-3) e Carrarese (2-0).

15:24

La formazione del Leicester City

LEICESTER CITY: Hermansen, Okoli, Fatawu, Mavididi, El Khannouss, Choudhury, Ayew, Skipp, Vestergaard, Soumaré, Thomas. Allenatore: Martí Cifuentes.

15:10

Fiorentina, la formazione ufficiale

FIORENTINA (3-4-2-1): Martinelli; Kouadio, P. Marí, Viti; Fortini, Bianco, Richardson, Parisi; Fazzini, Sabiri; Beltran. Allenatore: Stefano Pioli.

15:04

14:50

Leicester-Fiorentina: l'orario

Il calcio d'inizio dell'amichevole tra Leicester e Fiorentina è in programma alle 16 (ore italiane).

King Power Stadium - Leicester