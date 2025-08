Dove vedere Leicester-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario della quarta amichevole di Pioli

Dopo le vittorie nel test in famiglia contro la Primavera e nelle amichevoli contro Carrarese e Grosseto , la Fiorentina si sposta in Inghilterra per iniziare la sua tournée d'Oltremanica. Si inizia con la sfida contro il Leicester , retrocesso nella scorsa stagione dalla Premier League alla Championship. Le sfide inglesi dei viola proseguiranno poi contro Nottingham Forest e Manchester United a Old Trafford.

Leicester-Fiorentina, l'orario

Dove vedere Leicester-Fiorentina in diretta tv

Leicester-Fiorentina, dove vederla in streaming

L'amichevole tra Leicester e Fiorentina si disputerà oggi, domenica 3 agosto, alle ore 16 al King Power Stadium di Leicester.Leicester-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN . L'app di DAZN è attiva su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, o dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast. Amichevole visibile in diretta tv anche su Sky.

L'amichevole sarà disponibile anche in diretta streaming sempre su DAZN: o tramite l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma per seguirla sia da Pc che da dispositivi mobili.

Fiorentina, la probabile formazione di Pioli

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Kospo, Pongracic, Viti; Dodo, Fagioli, Ndour, Gosens; Fazzini, Richardson; Kean. All: Pioli.