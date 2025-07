Fiorentina-Carrarese diretta: nuova amichevole per la squadra di Pioli, segui la partita LIVE

FIRENZE - Dopo la goleada nella sgambata contro la Primavera e il successo di ieri sul campo del Grosseto (Serie D), la Fiorentina di Stefano Pioli scende in campo di nuovo oggi (25 luglio) in amichevole allo stadio Curva Fiesole del Viola Park contro la Carrarese di Antonio Calabro che si prepara ad affrontare il suo secondo campionato di fila in B. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

Fiorentina-Carrarese 2-0

21:10

48' - GOL della Fiorentina: è sempre Kean a firmare il 2-0!

Gol della Fiorentina che fa 2-0: prodezza di Bleve sul tiro ravvicinato di Kean e poi sul successivo tiro dalla distanza di Ndour, ma il portiere non può nulla sul definitivo tap-in del centravanti viola.

21:08

46' - Iniziato il secondo tempo di Fiorentina-Carraese

Iniziato il secondo tempo dell'amichevole tra Fiorentina e Carrarese allo stadio Curva Fiesole tra Fiorentina e Carrarese: nessun cambio tra i viola, tra gli ospiti c'è Torregrossa e al posto di Finotto.

21:02

Pioli parla con i suoi calciatori, previsti cambi per il secondo tempo

Pioli parla con i suoi calciatori davanti alla panchina della Fiorentina: previsti cambi nel corso del secondo tempo dell'amichevole contro la Carrarese,

20:55

45+3' - Finito il primo tempo: Fiorentina avanti 1-0, per ora decide Kean

Dopo tre minuti di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo: si va al riposo con la Fiorentina avanti 1-0 sulla Carrarese grazie al gol segnato al 27' da Kean che in precedenza ha anche colpito una traversa.

20:51

44' - Capitan Ranieri vicino alla rete

Insiste la Fiorentina, che sfiora ancora il raddoppio con capitan Ranieri che in proiezione offensiva viene però tradito dal rimbalzo del pallone e non riesce a deviarlo verso la porta della Carrarese.

20:47

40' - Annullato il gol del raddoppio a Fazzini

Raddoppio della Fiorentina con un tiro di Fazzini deviato da un difensore, ma l'arbitro annulla per una posizione di fuorigioco.

20:44

37' - De Gea anticipa Finotto

Fin qui inoperoso, si 'sporca' i guanti anche De Gea che in uscita anticipa Finotto dopo un passaggio filtrante di Zuelli.

20:41

34' - Fagioli ci prova dal limite: conclusione a lato

La Fiorentina insiste a caccia del raddoppio: ci prova anche Fagioli dal limite con il destro a giro, ma la conclusione è imprecisa e la palla sfila a lato della porta della Carrarese.

20:38

31' - Kean sfiora il raddoppio: palla a fil di palo

Kean sfiora il raddoppio: splendido aggancio del centravanti, che supera poi due giocatori e incrocia con il destro mancando di un soffio la porta della Carrarese.

20:37

30' - Ripreso il gioco allo stadio Curva Fiesole

Dopo il cooling break è ripreso il gioco allo stadio Curva Fiesole, dove al 30' la Fiorentina è avanti 1-0 sulla Carrarese.

20:35

28' - Cooling break e cori dei tifosi viola per Pioli e per Celeste Pin

Cooling break per consentire ai calciatori in campo di idratarsi. Ne approfittano i tifosi viola per lanciare cori dedicati al tecnico Stefano Pioli. Spunta anche uno striscione per dare il "bentornato" all'allenatore, alla sua seconda esperienza alla guida della Fiorentina. Cori commoventi anche per Celeste Pin, ex viola scomparso di recente.

20:34

27' - GOL della Fiorentina: è Kean a firmare l'1-0!

Gol della Fiorentina e a firmare l'1-0 è Kean: cross dalla sinistra di Gosens e ottimi movimento del centravanti che fa esplodere di gioia i tifosi viola.

20:32

25' - Break degli ospiti con Zuelli: conclusione in curva

Break della Carrarese con un contropiede orchestrato da Zuelli, che arriva al limite e calcia: la sua conclusione è però alta.

20:28

21' - Fiorentina vicina alla rete: traversa colpita da Kean!

Fiorentina vicinissima al gol del vantaggio: cross dalla destra di Dodo e poderoso stacco di Kean che nel cuore dell'area colpisce di testa ma vede la sua conclusione respinta dalla traversa.

20:26

19' - La Carraese ci prova con Zuelli, murato da Comuzzo

La Carrarese si affaccia in avanti e va al tiro con Zuelli, la cui conclusione viene però murata da Comuzzo con la palla che finisce in corner.

20:24

17' - Bleve attento su Richardson

La Fiorentina ci prova dalla distanza con Richardson: troppo centrale il tiro del centrocampista viola per sorprendere il portiere ospite Bleve, che blocca senza affanni.

20:23

16' - Dodo chiuso in corner

La Fiorentina prova a infilare la difesa della Carrarese: spunto di Dodo sulla destra, ma dopo essere entrato in area il brasiliano viene chiuso in corner.

20:16

9' - È della Fiorentina la prima chance: Kean vicino al gol

È della Fiorentina la prima occasione da gol: angolo battuto da Fazzini, palla 'spizzata' con la testa da Gosens verso Kean che sul secondo palo riesce a deviare ma senza inquadrare la porta.

20:14

7' - Avvio equilibrato, nessuna occasione finora

Avvio equilibrato, merito anche della Carrarese che nei primi minuti ha mostrato personalità. La Fiorentina però prova a prendere in mano le redini del match.

20:08

1' - Iniziata Fiorentina-Carrarese

Iniziata l'amichevole tra Fiorentina e Carrarese allo stadio Curva Fiesole del Viola Park: a muovere la prima palla gli ospiti.

20:06

Minuto di raccogliemento in ricordo di Celeste Pin

Minuto di raccoglimento in ricordo dell'ex viola Celeste Pin, scomparso di recente.

20:04

Squadre schierate in mezzo al campo: tra poco il fischio d'inizio

I calciatori di Fiorentina e Carrarese sono schierati al centro del campo: tra poco il fischio d'inizio dell'amichevole al Viola Park.

19:54

Riscaldamento in corso sul prato dello stadio Curva Fiesole

Riscaldamento in corso per i calciatori di Fiorentina e Carrarese sul prato dello stadio Curva Fiesole al Viola Park, dove tra poco le due squadre si sfideranno in amichevole.

19:51

Applausi per l'ex viola Saponara, ora nello staff della Carrarese

Applausi dei tifosi presenti allo stadio Curva Fiesole per l'ex viola Riccardo Saponara, ora nello staff tecnico della Carrarese. La Fiorentina ha omaggiato il suo vecchio fantasista facendo scorrere sul tabellone le immagine delle sue giocate con la maglia viola.

19:48

Stadio Curva Fiesole tutto esaurito al Viola Park

Stadio Curva Fiesole tutto esaurito al Viola Park (di 3.000 spettatori la capienza) per l'amichevole tra Fiorentina e Carraese, il cui fischio d'inizio è in programma per le ore 20.

19:37

Fiorentina-Carrarese, le formazioni ufficiali: c'è Kean dal 1'

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Carrarese, amichevole in programma tra poco meno di mezz'ora al Viola Park:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, P. Mar í , Ranieri; Dodo, Fagioli, Richardson, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean. Allenatore: Stefano Pioli

CARRARESE: Bleve, Imperiale, Illanes, Zanon, Bozhanaj, Cicconi, Bouah, Distefano, Schiavi, Finotto, Zuelli. Allenatore: Antonio Calabro

ARBITRO: Turrini di Firenze (assistenti: Garzelli e Ricci; IV uomo: Galipò)

19:28

L'undici scelto da Pioli per sfidare la Carrarese: cambia il modulo

Dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1: Stefano Pioli cambia modulo rispetto al test di Grosseto per la sfida di stasera contro la Carraese. Ecco l'undici titolare scelto dal tecnico della Fiorentina: De Gea; Comuzzo, P. Mar í , Ranieri; Dodo, Fagioli, Richardson, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean.

19:20

Summit al Viola Park con gli agenti di Kean: si tratta il rinnovo

Nelle scorse ore al Viola Park è andato in scena un faccia a faccia tra i dirigenti della Fiorentina e l'entourage di Kean per il rinnovo del contratto del centravanti viola: la base della trattativa è un ingaggio da 4 milioni di euro (ma serviranno altri incontri per arrivare al sì), mentre la clausola di rescissione non sarà eliminata ma potrebbe esserne aumentato il valore rispetto ai 52 milioni di euro previsti da quella precedente.

19:12

Pablo Mar í e il lavoro di Pioli: "Nuovi concetti"

Queste le parole di Pablo Mar í dopo il 3-0 rifilato dalla Fiorentina al Grosseto nell'amichevole di ieri sul campo dei maremmani: " Abbiamo vinto ancora ed è importante, così come è importante per tutti noi mettere minuti nelle gambe". Così il difensore sull'arrivo in panchina di Stefano Pioli: "Sono concetti diversi quelli del nuovo allenatore, stiamo lavorando insieme da una settimana circa ma faremo il massimo per mettere in campo quello che vuole il mister in tempo per il campionato".

19:00

Fiorentina-Carrarese: dove vederla in tv e in streaming

Firenze, Viola Park