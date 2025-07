Grosseto-Fiorentina diretta: seconda amichevole per la squadra di Pioli, segui la partita LIVE

GROSSETO - Secondo test estivo per la 'nuova' Fiorentina di Stefano Pioli , che dopo la sgambata contro la Primavera oggi (24 luglio, ore 20) fa visita al Grosseto di Paolo Indiani (Serie D) allo stadio Carlo Zecchini. Per l'estate viola è ormai un appuntamento fisso questo incrocio in Maremma, un'amichevole giunta alla sua terza edizione e volta a consolidare il rapporto di amicizia e partnership commerciale tra le due società. Un match che servirà anche per capire a che livello fisico è la squadra dopo quasi due settimane di lavoro intenso al Viola Park . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

19:58

Contro i maremmani chance da sfruttare per Sottil

Tra i titolari della Fiorentina scelti da Pioli per sfidare il Grosseto in Maremma c'è uno dei calciatori 'sospesi' come Sottil, che avrà la chance di convincere il tecnico nel suo nuovo ruolo da esterno a tutta fascia sulla destra.

19:48

Out Gudmundsson e Viti tra i viola

Out Gudmundsson e Viti per la Fiorentina nel test di Grosseto: per il fantasista lavoro differenziato ieri, il difensore sta ancora seguendo un lavoro atletico specifico che lo porterà ad allenarsi a parte anche nei prossimi giorni.

19:37

Grosseto-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Grosseto-Fiorentina:

GROSSETO: Tognetti, Brenna, Addiego, Disanto, Riccobono, Ciraudo, Benedetti, Sartorelli, Ampollini, Sacchini, Della Latta. A disp.: Cardelli, Italiano, Corallini, Sabelli, Marzierli, Carlotti, Dierna, Shenaj, Ferronato, Bellini, Gnazale, Regoli, Guerrini, Dancona, Russo, Mussio, Lorenzini. All. Paolo Indiani

FIORENTINA (3-4-1-2): Martinelli; Kospo, Pongracic, Kouadio; Sottil, Bianco, Montenegro, Parisi; Puzzoli; Dzeko, Braschi. A disp.: Leonardelli, De Gea, Comuzzo, Marì, Ranieri, Dodo, Trapani, Gosens, Ndour, Fagioli, Bracchi, Sabiri, Beltran, Kean. All. Stefano Pioli

19:28

Fiorentina, ecco l'undici che sfiderà il Grosseto: Dzeko capitano

Questo l'undici titolare scelto da Stefano Pioli per l'amichevole contro il Grosseto al via tra circa mezzora, con Dzeko capitano: Martinelli, Kouadio, Parisi, Bianco, Pongracic, Kospo, Sottil, Montenegro, Dzeko, Puzzoli, Braschi

19:19

Domani un'altra amichevole per i viola: avversaria la Carrarese

Dopo la sgambata di qualche giorno fa contro la Primavera e il test di stasera sul campo del Grosseto contro i maremmani, domani (25 luglio, ore 20 allo stadio Curva Fiesole del Viola Park) la Fiorentina sosterrà un'altra amichevole contro la Carrarese che si appresta a disputare la sua seconda stagione di fila in Serie B.

19:12

Fiorentina, la carica di Dzeko: "L'obiettivo è..."

A caricare la Fiorentina in questi giorni ci ha pensato Edin Dzeko, nuovo rinforzo per l'attacco di Stefano Pioli: "L'obiettivo è...". LEGGI TUTTO

19:00

Grosseto-Fiorentina: dove vederla in tv e in streaming

L'amichevole tra la Fiorentina e il Grosseto (padrone di casa allo stadio Carlo Zecchini) sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Grosseto, stadio Carlo Zecchini