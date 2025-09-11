Fiorentina, abbracci e nostalgia: Bove torna a salutare gli ex compagni

FIRENZE - La Fiorentina ha voluto condividere un momento speciale con i propri tifosi pubblicando su Instagram alcuni scatti che ritraggono Edoardo Bove di nuovo al Viola Park. “ Che bello rivederti” , ha scritto il club a corredo delle immagini che mostrano il centrocampista romano mentre abbraccia i suoi ex compagni di squadra. Il post ha immediatamente scatenato l’affetto dei tifosi, che nei commenti hanno espresso tutta la loro vicinanza al classe 2002: “Uno di noi per sempre”, “Ci manchi”, sono solo alcune delle reazioni comparse sotto la foto.

Un futuro ancora da scrivere

Bove è fermo ormai da oltre nove mesi, dopo il grave problema al cuore accaduto in Fiorentina-Inter della scorsa stagione, che lo ha costretto a un lungo stop e a delicati percorsi di recupero. Rientrato alla Roma, società con cui ha un contratto fino al 2028, il centrocampista si trova ora in una fase cruciale: tra valutazioni mediche e decisioni sul futuro, la sua carriera è davanti a un bivio importante. Quel che è certo è che, nonostante il tempo e la distanza, Bove resta legato ai colori viola e alla piazza che lo ha adottato: lo dimostrano l’accoglienza calorosa dei compagni e l’affetto inesauribile dei tifosi.