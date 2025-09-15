Gudmundsson, processo d'appello a novembre: le novità e quale partita salterebbe con la Fiorentina

Si avvicina l’apertura del giudizio di secondo grado per Albert Gudmundsson . L’islandese sarà ascoltato il 5 e il 6 novembre dalla Corte d’Appello di Kopavogur , a poco meno di dieci chilometri da Reykjavik . I fatti, che risalgono all’estate del 2023, sono noti: il giocatore era stato accusato di “cattiva condotta sessuale” da una ragazza, rimasta anonima per motivi di privacy. La sentenza di primo grado, che lo aveva assolto , era arrivata lo scorso 10 ottobre: secondo i giudici del tribunale di Reykjavik «il giocatore è innocente» e il reato non esiste. Si trattava della seconda volta che il calciatore veniva riconosciuto non colpevole dalla giustizia islandese, dato che inizialmente il caso era stato perfino archiviato.

Processo Gudmundsson: quando arriva la sentenza

A novembre scorso era stato formalizzato il ricorso da parte della Procura della Repubblica di Reykjavik: dall’inizio delle udienze, la Corte avrà tempo 4 settimane per emettere la sentenza. Attesa dunque entro il 4 dicembre. A luglio Gud si era detto positivo: «Non sono preoccupato perché ho già vinto in primo grado. La mia vita va avanti, devo concentrarmi sul calcio, sulla mia famiglia e sui miei amici. Ma chiudere la vicenda mi toglierà un peso dalle spalle. In primo grado è uscito cos’è successo davvero quella notte, sono sicuro che tutto si risolverà per il meglio». Gudmundsson si sta riprendendo da un piccolo infortunio alla caviglia accusato il 5 settembre durante Islanda-Azerbaigian, che gli ha fatto saltare la sfida contro il Napoli di sabato sera. Come detto, a novembre dovrà recarsi di persona a Reykjavik: difficile che possa partecipare alla trasferta di Conference League del 6, quando la Fiorentina sarà ospite del Mainz.