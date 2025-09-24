Fiorentina, grave infortunio per Lamptey: lacerazione del legamento crociato

Piove sul bagnato in casa Fiorentina , già in piena crisi tecnica e di risultati . Ad una situazione già complicata si aggiunge il grave infortunio di Tariq Lamptey , terzino classe 2000 acquistato in estate dal Brighton. Lamptey è stato costretto a lasciare il campo durante la sua prima partita da titolare in maglia viola, contro il Como, e la diagnosi dell'infortunio è pesantissima: ha rimediato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro .

Lacerazione del crociato per Lamptey: il comunicato

Il giocatore è già stato operato e ora inizierà il lungo percorso riabilitativo. Un duro colpo per il club viola, che ha rilasciato una nota ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. Visto il quadro clinico complesso, nella mattinata di oggi, è stata effettuata un’ artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani. L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso, comunque, necessario l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è perfettamente riuscito. Il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito".