Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Fiorentina, i convocati di Pioli per la Roma: un assente per i viola

La lista completa dei giocatori a disposizione dell'allenatore dei toscani per la sfida del Franchi
Fiorentina, i convocati di Pioli per la Roma: un assente per i viola© Getty Images
2 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo aver vinto all'esordio stagionale in Conference League contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina va alla ricerca del primo successo anche in campionato. Inizio di stagione difficile per la squadra di Stefano Pioli che è ferma ad appena tre punti in classifica, frutto di tre pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa. Pesano le sconfitte contro Napoli e Como con i viola appena fuori la zona retrocessione per la differenza reti. La Fiorentina ha bisogno di un cambio di passo, a partire dalla prossima partita di campionato contro la Roma.

Fiorentina-Roma, i convocati di Pioli

Le uone notizie per l'allenatore dei toscani arrivano dalla lista dei convocati. Infatti Pioli, per la partita contro la Roma, avrà tutti i suoi giocatori a disposizione. Eccezione fatta per Sohm, già fuori dalla partita infrasettimanale di Conference League. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione dell'allenatore per la sfida del Franchi:

  • Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli;
  • Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Pablo Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti;
  • Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson;
  • Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli, Sabiri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Fiorentina, la strada è lungaPioli cerca la soluzione