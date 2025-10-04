Fiorentina, i convocati di Pioli per la Roma: un assente per i viola

Dopo aver vinto all'esordio stagionale in Conference League contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina va alla ricerca del primo successo anche in campionato. Inizio di stagione difficile per la squadra di Stefano Pioli che è ferma ad appena tre punti in classifica, frutto di tre pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa. Pesano le sconfitte contro Napoli e Como con i viola appena fuori la zona retrocessione per la differenza reti. La Fiorentina ha bisogno di un cambio di passo, a partire dalla prossima partita di campionato contro la Roma.