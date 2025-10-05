Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Pioli al veleno dopo il ko con la Roma: "Hanno fatto solo due gol con meno occasioni della Fiorentina"

Le parole dell'allenatore dei viola dopo la sconfitta al Franchi: "Il mio futuro non è un problema", ecco cosa ha detto
2 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

La Fiorentina perde ancora: 2-1 al Franchi per la Roma. Terza sconfitta per i viola nelle prime sei giornate di campionato. L'allenatore dei toscani Stefano Pioli ha riassunto così il momento della squadra: "Non è il mio futuro il problema, dobbiamo solo trovare i risultati", ha affermato ai microfoni di Dazn nel post partita. "Siamo tutti uniti per lavorare nel migliore dei modi. Ci aspetta un calendario difficile, ma abbiamo la forza e le qualità per superare queste prove". Analizzando la sfida: "Abbiamo fatto una buona partita, con generosità e qualità, con compattezza. I dettagli hanno fatto la differenza, nonostante le tante occasioni create".

Fiorentina, le parole di Pioli

Pioli prosegue: "La Roma ha fatto due gol con meno occasioni di noi. Dispiace enormemente per giocatori e tifosi, è un inizio molto delicato. La squadra ha dimostrato di avere valori. La Roma è lontanissima da noi in classifica, ma dal punto di vista della qualità e della forza non siamo così lontani. Dobbiamo sistemare i dettagli e i particolari. Loro hanno vinto sempre con un gol di scarto e significa che stanno addosso, dentro, vicino e concedono poco. La Roma ha la miglior difesa d’Europa e noi abbiamo creato tante occasioni. La prestazione c’è, il risultato no. Dobbiamo lavorare ancora meglio". Infine su Gudmundsson: "È un calciatore che ha qualità, che deve avere l'uno contro uno. Ha preso le posizioni che doveva prendere oggi, anche se non è stato così incisivo. Poi l'ho tolto per avere più forza e penetrazione, ma dobbiamo crescere un po' tutti per arrivare ai risultati". 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

La partitaMassara e Dzeko si incontrano di nuovo