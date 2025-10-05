Pioli al veleno dopo il ko con la Roma: "Hanno fatto solo due gol con meno occasioni della Fiorentina"

La Fiorentina perde ancora: 2-1 al Franchi per la Roma . Terza sconfitta per i viola nelle prime sei giornate di campionato. L'allenatore dei toscani Stefano Pioli ha riassunto così il momento della squadra: " Non è il mio futuro il problema , dobbiamo solo trovare i risultati", ha affermato ai microfoni di Dazn nel post partita. "Siamo tutti uniti per lavorare nel migliore dei modi. Ci aspetta un calendario difficile, ma abbiamo la forza e le qualità per superare queste prove". Analizzando la sfida: "Abbiamo fatto una buona partita, con generosità e qualità, con compattezza. I dettagli hanno fatto la differenza, nonostante le tante occasioni create".

Fiorentina, le parole di Pioli

Pioli prosegue: "La Roma ha fatto due gol con meno occasioni di noi. Dispiace enormemente per giocatori e tifosi, è un inizio molto delicato. La squadra ha dimostrato di avere valori. La Roma è lontanissima da noi in classifica, ma dal punto di vista della qualità e della forza non siamo così lontani. Dobbiamo sistemare i dettagli e i particolari. Loro hanno vinto sempre con un gol di scarto e significa che stanno addosso, dentro, vicino e concedono poco. La Roma ha la miglior difesa d’Europa e noi abbiamo creato tante occasioni. La prestazione c’è, il risultato no. Dobbiamo lavorare ancora meglio". Infine su Gudmundsson: "È un calciatore che ha qualità, che deve avere l'uno contro uno. Ha preso le posizioni che doveva prendere oggi, anche se non è stato così incisivo. Poi l'ho tolto per avere più forza e penetrazione, ma dobbiamo crescere un po' tutti per arrivare ai risultati".

