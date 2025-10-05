Fiorentina-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Restare in vetta alla classifica e riscattare l'incredibile ko di Europa League incassato contro il Lille. Questo il doppio obiettivo della Roma di Gian Piero Gasperini al Franchi dove oggi (5 ottobre, ore 15) sarà ospite della Fiorentina di Stefano Pioli (ancora a caccia della prima vittoria in campionato) nella sfida valida per la 6ª giornata di Serie A. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
13:49
I convocati di Pioli: un solo assente tra i viola
Un solo calciatore della Fiorentina è rimasto fuori dalla lista dei convocati diramata dal tecnico Stefano Pioli per la sfida di campionato in programma oggi al Franchi contro la Roma. LEGGI TUTTO
13:42
C'è anche Dybala al Franchi: i convocati di Gasperini
Paulo Dybala, fermo per infortunio da tre settimane, torna a disposizione della Roma per la sfida del 'Franchi' contro la Fiorentina. A differenza dell'argentino non è stato invece convocato Angelino. APPROFONDISCI
13:36
"E se ci danno un rigore?": le ironie social dei tifosi della Roma prima della Fiorentina
Tanti tifosi della Roma preoccupati dello stato di salute (precario) dell'attacco di Gasperini prima del match di campionato in casa della Fiorentina: il pensiero di tutti va ai tre rigori consecutivi sbagliati con il Lille e sui social dilagano le ironie.
13:30
Fiorentina-Roma: dove vederla in tv e in streaming
La sfida del Franchi tra la Fiorentina di Stefano Pioli e la Roma di Gian Piero Gasperini, valida per la 6ª giornata di Serie A, potrà essere seguita in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI
Firenze, stadio Franchi