Dybala è nei convocati di Fiorentina-Roma: la lista di Gasperini

Paulo Dybala nuovamente tra i convocati. Questa la notizia del giorno in casa Roma. Il trequartista argentino, fermo dalla sfida contro il Torino della terza giornata a causa di un infortunio, è tornato a lavorare nei giorni scorsi parzialmente con i propri compagni di squadra a Trigoria (oggi la prima seduta completa) e Gasperini lo ha inserito nella lista degli uomini che affronteranno la partita contro la Fiorentina. Se da una parte c'è Dybala che torna, dall'altra c'è Angelino assente. Il terzino spagnolo è alle prese con un attacco influenzale.
I convocati di Gasperini
Dybala, che negli scorsi giorni ha annunciato con la moglie Oriana l'attesa di un bambino, torna così alla panchina per la sfida del Franchi di domenica alle 15:00. Ore calde anche per quanto riguarda il suo futuro, dato che nelle prossime settimane potrebbe essere discusso il rinnovo di contratto. In seguito, tutti i convocati di Gasperini.
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.