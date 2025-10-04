Dybala è nei convocati di Fiorentina-Roma: la lista di Gasperini

Paulo Dybala nuovamente tra i convocati. Questa la notizia del giorno in casa Roma. Il trequartista argentino, fermo dalla sfida contro il Torino della terza giornata a causa di un infortunio, è tornato a lavorare nei giorni scorsi parzialmente con i propri compagni di squadra a Trigoria (oggi la prima seduta completa) e Gasperini lo ha inserito nella lista degli uomini che affronteranno la partita contro la Fiorentina. Se da una parte c'è Dybala che torna, dall'altra c'è Angelino assente. Il terzino spagnolo è alle prese con un attacco influenzale.