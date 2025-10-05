Dove vedere Fiorentina-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Al Franchi torna in campo la Roma . La squadra di Gasperini , dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille, vuole ottenere il terzo successo consecutivo in Serie A. Dall'altra parte la Fiorentina , che giovedì ha ottenuto la prima vittoria in Conference League, in campionato è ancora a secco di successi.

Fiorentina-Roma, l'orario

Fiorentina-Roma andrà in scena oggi, domenica 5 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta tv

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Franchi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.