Dove vedere Fiorentina-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida tra Pioli e Gasperini, valida per la sesta giornata di Serie A: le possibili scelte dei due allenatori

Al Franchi torna in campo la Roma. La squadra di Gasperini, dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille, vuole ottenere il terzo successo consecutivo in Serie A. Dall'altra parte la Fiorentina, che giovedì ha ottenuto la prima vittoria in Conference League, in campionato è ancora a secco di successi. 

Fiorentina-Roma, l'orario

Fiorentina-Roma andrà in scena oggi, domenica 5 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta tv

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Franchi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Pioli e Gasperini

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Cavigli, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Fortini, Parisi, Comuzzo, Viti, Fagioli, Sabiri, Ndour, Richardson, Piccoli, Dzeko.

Indisponibili: Kouame, Lamptey, Sohm. Squalificati: -. Diffidati: -.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso, Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy, Dybala, Ferguson.

Indisponibili: Bailey, Angelino. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

 

 

 

