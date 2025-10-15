Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Infortunio Kean, parla il medico della Fiorentina: il punto con lo staff della Nazionale e l'esito degli esami

Le ultime notizie sulle condizioni fisiche dell'attaccante viola, reduce dal problema alla caviglia destra riportato in Estonia
Dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato in Estonia-Italia, Moise Kean si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso per chiarire l'entità del problema e i tempi di recupero. Una volta lasciato il ritiro di Coverciano, l'ex attaccante della Juve ha potuto confrontarsi con lo staff medico della Fiorentina per iniziare l'iter riabilitativo.

Infortunio Kean, l'esito degli esami strumentali: il report medico della Fiorentina

Ad aggiornare tifosi e addetti ai lavori sulle condizioni fisiche di Moise Kean, è stato il responsabile sanitario della Fiorentina, il Dr. Luca Pengue, attraverso i canali ufficiali del club viola: "Moise è rientrato lunedì sera, abbiamo subito iniziato con le terapie, aggiornandoci con lo staff medico della Nazionale. Fortunatamente, gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato alcun tipo di lesione. L'evento distorsivo ovviamente c'è stato, speriamo di iniziare a farlo lavorare sul campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, valuteremo le sue condizioni giorno dopo giorno".

 

 

