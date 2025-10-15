Infortunio Kean, parla il medico della Fiorentina: il punto con lo staff della Nazionale e l'esito degli esami

Dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato in Estonia-Italia , Moise Kean si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso per chiarire l'entità del problema e i tempi di recupero . Una volta lasciato il ritiro di Coverciano, l'ex attaccante della Juve ha potuto confrontarsi con lo staff medico della Fiorentina per iniziare l'iter riabilitativo.

Infortunio Kean, l'esito degli esami strumentali: il report medico della Fiorentina

Ad aggiornare tifosi e addetti ai lavori sulle condizioni fisiche di Moise Kean, è stato il responsabile sanitario della Fiorentina, il Dr. Luca Pengue, attraverso i canali ufficiali del club viola: "Moise è rientrato lunedì sera, abbiamo subito iniziato con le terapie, aggiornandoci con lo staff medico della Nazionale. Fortunatamente, gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato alcun tipo di lesione. L'evento distorsivo ovviamente c'è stato, speriamo di iniziare a farlo lavorare sul campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, valuteremo le sue condizioni giorno dopo giorno".