Pioli nervoso se la prende con Toni in diretta tv: "Le vedi le partite?"

Pioli, risposta seccata a Toni: "Le vedi le partite?"

"Mi chiedi se potevamo essere più attenti nella situazione del rigore? Ma le partite le vedete? Non si può ridurre tutto a se vinciamo siamo belli e se perdiamo siamo brutti. Non ci sono problemi nello spogliatoio". Questa la risposta dai toni accesi di Stefano Pioli nei confronti di Luca Toni, il quale ribadisce: "Io non l'ho mai detto". Infatti, Pioli si riferiva a un commento sentito in precedenza proveniente dallo studio: "Vi ho sentito prima, andiamo avanti".

Sull'episodio del rigore: "Con rigori così invitiamo i giocatori a simulare"

In precedenza, Pioli (che ha ricevuto la conferma da parte del direttore sportivo Pradé) ha commentato la partita e il momento della squadra: "Sono dispiaciuto dei risultati che non arrivano. La Fiorentina ha investito tanto in me, crede nel mio lavoro come io credo nel mio lavoro, ma i risultati sono questi e bisogna prenderne atto. Noi, e non solo noi, dobbiamo fare meglio". Sull'episodio del rigore: "Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare. Basta che al primo contatto un giocatore si mette le mani in faccia e tutti fischiano. La prima norma che ci hanno detto sul Var è che interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbtiro? Quello che ha portato al rigore del Milan lo è? Andiamo avanti".

