Pioli nervoso se la prende con Toni in diretta tv: "Le vedi le partite?"
Grande nervosismo in casa Fiorentina dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Un risultato che lascia i viola, dopo sette giornate, all'ultimo posto con soli tre punti, gli stessi di Genoa e Pisa. Un nervosismo sfociato anche in diretta tv, con Pioli protagonista di una risposta seccata a Luca Toni, nel corso dell'intervista post-partita su DAZN: "Le vedi le partite?" ha dichiarato l'allenatore all'ex attaccante.
"Mi chiedi se potevamo essere più attenti nella situazione del rigore? Ma le partite le vedete? Non si può ridurre tutto a se vinciamo siamo belli e se perdiamo siamo brutti. Non ci sono problemi nello spogliatoio". Questa la risposta dai toni accesi di Stefano Pioli nei confronti di Luca Toni, il quale ribadisce: "Io non l'ho mai detto". Infatti, Pioli si riferiva a un commento sentito in precedenza proveniente dallo studio: "Vi ho sentito prima, andiamo avanti".
Sull'episodio del rigore: "Con rigori così invitiamo i giocatori a simulare"
In precedenza, Pioli (che ha ricevuto la conferma da parte del direttore sportivo Pradé) ha commentato la partita e il momento della squadra: "Sono dispiaciuto dei risultati che non arrivano. La Fiorentina ha investito tanto in me, crede nel mio lavoro come io credo nel mio lavoro, ma i risultati sono questi e bisogna prenderne atto. Noi, e non solo noi, dobbiamo fare meglio". Sull'episodio del rigore: "Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare. Basta che al primo contatto un giocatore si mette le mani in faccia e tutti fischiano. La prima norma che ci hanno detto sul Var è che interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbtiro? Quello che ha portato al rigore del Milan lo è? Andiamo avanti".