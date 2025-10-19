Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Pioli nervoso se la prende con Toni in diretta tv: "Le vedi le partite?"

L'allenatore della Fiorentina non ha gradito un commento in studio. La replica dell'ex attaccante: "Io non l'ho mai detto"
Fiorentina pioli Toni
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Grande nervosismo in casa Fiorentina dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Un risultato che lascia i viola, dopo sette giornate, all'ultimo posto con soli tre punti, gli stessi di Genoa e Pisa. Un nervosismo sfociato anche in diretta tv, con Pioli protagonista di una risposta seccata a Luca Toni, nel corso dell'intervista post-partita su DAZN: "Le vedi le partite?" ha dichiarato l'allenatore all'ex attaccante.

Pioli, risposta seccata a Toni: "Le vedi le partite?"

"Mi chiedi se potevamo essere più attenti nella situazione del rigore? Ma le partite le vedete? Non si può ridurre tutto a se vinciamo siamo belli e se perdiamo siamo brutti. Non ci sono problemi nello spogliatoio". Questa la risposta dai toni accesi di Stefano Pioli nei confronti di Luca Toni, il quale ribadisce: "Io non l'ho mai detto". Infatti, Pioli si riferiva a un commento sentito in precedenza proveniente dallo studio: "Vi ho sentito prima, andiamo avanti".

Sull'episodio del rigore: "Con rigori così invitiamo i giocatori a simulare"

In precedenza, Pioli (che ha ricevuto la conferma da parte del direttore sportivo Pradé) ha commentato la partita e il momento della squadra: "Sono dispiaciuto dei risultati che non arrivano. La Fiorentina ha investito tanto in me, crede nel mio lavoro come io credo nel mio lavoro, ma i risultati sono questi e bisogna prenderne atto. Noi, e non solo noi, dobbiamo fare meglio". Sull'episodio del rigore: "Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare. Basta che al primo contatto un giocatore si mette le mani in faccia e tutti fischiano. La prima norma che ci hanno detto sul Var è che interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbtiro? Quello che ha portato al rigore del Milan lo è? Andiamo avanti".
 

 

 

 

