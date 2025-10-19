Milan-Fiorentina diretta: segui il posticipo di Serie A oggi LIVE
Milan-Fiorentina. A San Siro è la notte della gara valida per la settima giornata di Serie A. I rossoneri di Allegri puntano a un successo che gli permetterebbe di volare al comando solitario della classifica, i viola di Pioli cercano un'impresa per festeggiare la prima vittoria stagionale in campionato e issarsi fuori dalla zona retrocessione. Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita di questa sera in diretta su CorrieredelloSport.it.
21:55
50' - Ammonito Athekame
Athekame tocca il pallone da terra con una mano impedendo la ripartenza della Fiorentina: ammonito.
21:51
46' - Milan-Fiorentina, si riparte senza cambi
Si riparte senza cambi. Via al secondo tempo di Milan-Fiorentina.
21:44
21:33
Fine primo tempo, Milan e Fiorentina ferme sul pari
Finisce il primo tempo di Milan e Fiorentina. Si va al riposo sul risultato di 0-0. L'occasione migliore della serata è capitata sui piedi di Pavlovic, che a due passi da De Gea non è riuscito a trovare lo specchio della porta.
21:31
45' - Milan-Fiorentina, un minuto di recupero
Un minuto di recupero. Milan-Fiorentina 0-0. Saelemaekers prova a mettersi in proprio: tiro sbilenco. Rimessa dal fondo per la Fiorentina.
21:26
40' - Leao in contropiede, si salva la Fiorentina
Saelemaekers fa correre Leao. Appena entrato in area di rigore il portoghese tenta di servire Fofana con l'esterno destro: passaggio intercettato dalla difesa della Fiorentina.
21:21
35' - Colpo di testa mancato da Leao
Modric avanza palla al piede, temporeggia e poi tocca sulla corsa per Athekame: cross forte, forse troppo, Leao non arriva sul pallone di testa.
21:17
31' - Milan-Fiorentina, equilibrio a San Siro
Fallo di Leao su Pongracic. Equilibrio a San Siro. Non si sblocca la partita.
21:13
27' - Attacca la Fiorentina
Il pallino del gioco ora tra i piedi della Fiorentina, che costringe il Milan a difendersi nella propria metà campo.
21:07
21' - Pavlovic sciupa a due passi da De Gea
Calcio di punizione battuto da Modric, flipper che favorisce Pavlovic: a due passi dalla porta di De Gea il tiro di destro del difensore dei rossoneri è, però, incredibilmente alto.
21:03
16' - Contropiede della Fiorentina
Contropiede della Fiorentina. Gabbia fa buona guardia su Kean con una corsa all'indietro provvidenziale per neutralizzare il passaggio filtrante di Dodo: fallo laterale per la Viola.
20:57
10' - Milan-Fiorentina, fase di studio
Meglio il Milan in questo avvia di gara, ma la Fiorentina è attenta a non concedere spazio e ora prova ad alzare il proprio baricentro.
20:52
5' - Tiro di Tomori
Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ricci la palla arriva a Tomori, che addomestica il pallone e calcia col sinistro: scoordinato, palla abbondantemente alta, sul fondo.
20:47
1' - Partiti, è iniziata Milan-Fiorentina
Partiti, è iniziata Milan-Fiorentina. In tribuna c'è anche il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso.
20:40
Squadre nel tunnel degli spogliatoi
Milan e Fiorentina sono nel tunnel degli spogliatoi, pronte a fare il loro ingresso in campo per l'inizio della sfida di questa sera.
20:31
Milan e Fiorentina ultimano le operazioni di riscaldamento
Milan e Fiorentina hanno ultimato le operazioni di riscaldamento e sono pronte a fare il ritorno negli spogliatoi. Tra quattordici minuti il calcio d'inizio della gara valida per la settima giornata di Serie A.
20:25
Tare prima di Milan-Fiorentina: "Niente scuse o alibi, vogliamo il primo posto"
Igli Tare a Dazn: "Abbiamo una grande opportunità, di andare primi. Non ci sono scuse, lamentale o alibi per le assenze. Giochiamo contro una squadra forte, che ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato, ma c'è la possibilità di andare primi e non dobbiamo mancarla. Athekame ha meritato la maglia da titolare, ma non dobbiamo mettergli pressione. Convivenza Mordic-Ricci? Giocando vicino a un campione si può solo imparare".
20:20
Pioli: "Tornare è una grande emozione, ma sono concentrato sulla Fiorentina"
Pioli a Dazn: "Mi aspettavo di emozionarmi, è la prima volta che torno a San Siro da avversario del Milan. Abbiamo vissuto, insieme, grandi emozioni ma il momento della Fiorentina è quello che è e dobbiamo restare concentrati. Fagioli? Per avere un centrocampista in più per contrastare le giocate del Milan e avere più palleggio con un vertice basso. Kean è un giocatore molto importante, da giovedì si è allenato con la squadra. Sta bene, non corre nessun rischio, è in buone condizioni, ci fa reparto. Vedremo lo sviluppo della partita cosa ci dirà".
20:18
Milan-Fiorentina, Carlo Conti: "Fiducia in Pioli"
Carlo Conti a Dazn prima di Milan-Fiorentina: "Come sto vivendo questo inizio di campionato? Male (ride). Sono convinto che Pioli troverà la chiave per risollevare la nostra Fiorentina, spero che si possa ritrovare equilibrio e iniziare a fare punti. Magari da stasera".
20:14
Danesi a San Siro, Ibrahimovic la omaggia con una maglia del Milan
Il capitano della nazionale femminile di volley, Anna Danesi, è a San Siro: è stata omaggiata da Ibrahimovic con una maglia personalizzata del Milan, club di cui è tifosa.
20:06
Ricci: "Occasione importante", Fagioli: "Costante il confronto con Pioli"
Ricci a Dazn: "Un'occasione importante, ho lavorato tanto in queste settimane. Ho trovato meno spazio, come può capitare in una grande squadra. Lavoro per migliorarmi. Non ci sono problemi. Vogliamo il primo posto".
Fagioli a Dazn: "Con Pioli ho parlato tanto della prestazione, del ruolo. Alla posizione pensa il mister. Io devo pensare a dare il massimo".
20:00
Milan, prima da titolare per Ricci
Ricci è pronto per giocare la sua prima partita da titolare con il Milan.
19:50
19:41
Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali
Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Odogu; Sala; Balentien, Gimenez. All.: Allegri.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Parisi, Viti; Fortini, Ndour, Sohm; Džeko, Guðmundsson, Piccoli, Sabiri. All.: Pioli.
19:40
19:38
19:35
19:33
L'arrivo della Fiorentina a San Siro
Le immagini dell'arrivo della Fiorentina a San Siro per la sfida con il Milan.
19:31
Milan-Fiorentina, alle 20:45 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Milan-Fiorentina. Alle 20:45 il fischio d'inizio della gara valida per la settima giornata di Serie A.