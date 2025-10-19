Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Milan
Milan
    Fiorentina
    Fiorentina
      0 - 0
      51' 2° tempo
      Serie A - 19.10.2025
      Stadio Giuseppe Meazza

      Arbitro Livio Marinelli
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Milan
      0 - 0
      51' 2° tempo
      Fiorentina

      Milan-Fiorentina diretta: segui il posticipo di Serie A oggi LIVE

      A San Siro i rossoneri di Allegri sfidano i viola di Pioli nella gara valida per settima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
      16 min
      TagsSerie AMilan-Fiorentina
      Aggiorna

      Milan-Fiorentina. A San Siro è la notte della gara valida per la settima giornata di Serie A. I rossoneri di Allegri puntano a un successo che gli permetterebbe di volare al comando solitario della classifica, i viola di Pioli cercano un'impresa per festeggiare la prima vittoria stagionale in campionato e issarsi fuori dalla zona retrocessione. Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita di questa sera in diretta su CorrieredelloSport.it.

      21:55

      50' - Ammonito Athekame

      Athekame tocca il pallone da terra con una mano impedendo la ripartenza della Fiorentina: ammonito.

      21:51

      46' - Milan-Fiorentina, si riparte senza cambi

      Si riparte senza cambi. Via al secondo tempo di Milan-Fiorentina.

      21:44

      Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale

      Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale dopo il primo tempo di Milan-Fiorentina. CONSULTA LA CLASSIFICA

      21:33

      Fine primo tempo, Milan e Fiorentina ferme sul pari

      Finisce il primo tempo di Milan e Fiorentina. Si va al riposo sul risultato di 0-0. L'occasione migliore della serata è capitata sui piedi di Pavlovic, che a due passi da De Gea non è riuscito a trovare lo specchio della porta.

      21:31

      45' - Milan-Fiorentina, un minuto di recupero

      Un minuto di recupero. Milan-Fiorentina 0-0. Saelemaekers prova a mettersi in proprio: tiro sbilenco. Rimessa dal fondo per la Fiorentina.

      21:26

      40' - Leao in contropiede, si salva la Fiorentina

      Saelemaekers fa correre Leao. Appena entrato in area di rigore il portoghese tenta di servire Fofana con l'esterno destro: passaggio intercettato dalla difesa della Fiorentina.

      21:21

      35' - Colpo di testa mancato da Leao

      Modric avanza palla al piede, temporeggia e poi tocca sulla corsa per Athekame: cross forte, forse troppo, Leao non arriva sul pallone di testa.

      21:17

      31' - Milan-Fiorentina, equilibrio a San Siro

      Fallo di Leao su Pongracic. Equilibrio a San Siro. Non si sblocca la partita.

      21:13

      27' - Attacca la Fiorentina

      Il pallino del gioco ora tra i piedi della Fiorentina, che costringe il Milan a difendersi nella propria metà campo.

      21:07

      21' - Pavlovic sciupa a due passi da De Gea

      Calcio di punizione battuto da Modric, flipper che favorisce Pavlovic: a due passi dalla porta di De Gea il tiro di destro del difensore dei rossoneri è, però, incredibilmente alto.

      21:03

      16' - Contropiede della Fiorentina

      Contropiede della Fiorentina. Gabbia fa buona guardia su Kean con una corsa all'indietro provvidenziale per neutralizzare il passaggio filtrante di Dodo: fallo laterale per la Viola.

      20:57

      10' - Milan-Fiorentina, fase di studio

      Meglio il Milan in questo avvia di gara, ma la Fiorentina è attenta a non concedere spazio e ora prova ad alzare il proprio baricentro.

      20:52

      5' - Tiro di Tomori

      Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ricci la palla arriva a Tomori, che addomestica il pallone e calcia col sinistro: scoordinato, palla abbondantemente alta, sul fondo.

      20:47

      1' - Partiti, è iniziata Milan-Fiorentina

      Partiti, è iniziata Milan-Fiorentina. In tribuna c'è anche il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso.

      20:40

      Squadre nel tunnel degli spogliatoi

      Milan e Fiorentina sono nel tunnel degli spogliatoi, pronte a fare il loro ingresso in campo per l'inizio della sfida di questa sera.

      20:31

      Milan e Fiorentina ultimano le operazioni di riscaldamento

      Milan e Fiorentina hanno ultimato le operazioni di riscaldamento e sono pronte a fare il ritorno negli spogliatoi. Tra quattordici minuti il calcio d'inizio della gara valida per la settima giornata di Serie A.

      20:25

      Tare prima di Milan-Fiorentina: "Niente scuse o alibi, vogliamo il primo posto"

      Igli Tare a Dazn: "Abbiamo una grande opportunità, di andare primi. Non ci sono scuse, lamentale o alibi per le assenze. Giochiamo contro una squadra forte, che ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato, ma c'è la possibilità di andare primi e non dobbiamo mancarla. Athekame ha meritato la maglia da titolare, ma non dobbiamo mettergli pressione. Convivenza Mordic-Ricci? Giocando vicino a un campione si può solo imparare".

      20:20

      Pioli: "Tornare è una grande emozione, ma sono concentrato sulla Fiorentina"

      Pioli a Dazn: "Mi aspettavo di emozionarmi, è la prima volta che torno a San Siro da avversario del Milan. Abbiamo vissuto, insieme, grandi emozioni ma il momento della Fiorentina è quello che è e dobbiamo restare concentrati. Fagioli? Per avere un centrocampista in più per contrastare le giocate del Milan e avere più palleggio con un vertice basso. Kean è un giocatore molto importante, da giovedì si è allenato con la squadra. Sta bene, non corre nessun rischio, è in buone condizioni, ci fa reparto. Vedremo lo sviluppo della partita cosa ci dirà".

      20:18

      Milan-Fiorentina, Carlo Conti: "Fiducia in Pioli"

      Carlo Conti a Dazn prima di Milan-Fiorentina: "Come sto vivendo questo inizio di campionato? Male (ride). Sono convinto che Pioli troverà la chiave per risollevare la nostra Fiorentina, spero che si possa ritrovare equilibrio e iniziare a fare punti. Magari da stasera".

      20:14

      Danesi a San Siro, Ibrahimovic la omaggia con una maglia del Milan

      Il capitano della nazionale femminile di volley, Anna Danesi, è a San Siro: è stata omaggiata da Ibrahimovic con una maglia personalizzata del Milan, club di cui è tifosa.

      20:06

      Ricci: "Occasione importante", Fagioli: "Costante il confronto con Pioli"

      Ricci a Dazn: "Un'occasione importante, ho lavorato tanto in queste settimane. Ho trovato meno spazio, come può capitare in una grande squadra. Lavoro per migliorarmi. Non ci sono problemi. Vogliamo il primo posto".

      Fagioli a Dazn: "Con Pioli ho parlato tanto della prestazione, del ruolo. Alla posizione pensa il mister. Io devo pensare a dare il massimo".

      20:00

      Milan, prima da titolare per Ricci

      Ricci è pronto per giocare la sua prima partita da titolare con il Milan.

      19:50

      Tutte le curiosità su Milan-Fiorentina

      Milan-Fiorentina, è conto alla rovescia: tutte le curiosità sul match valido per la settima giornata di Serie A.

      19:41

      Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali

      Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali.

      MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Odogu; Sala; Balentien, Gimenez. All.: Allegri.

      FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Parisi, Viti; Fortini, Ndour, Sohm; Džeko, Guðmundsson, Piccoli, Sabiri. All.: Pioli.

      19:40

      La probabile formazione della Fiorentina

      La probabile formazione della Fiorentina per la sfida con il Milan. SFOGLIA LA GALLERY

      19:38

      La probabile formazione del Milan

      La probabile formazione del Milan per la sfida con la Fiorentina. SFOGLIA LA GALLERY

      19:35

      Dove vedere Milan-Fiorentina in tv e live streaming

      Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

      19:33

      L'arrivo della Fiorentina a San Siro

      Le immagini dell'arrivo della Fiorentina a San Siro per la sfida con il Milan.

      19:31

      Milan-Fiorentina, alle 20:45 il calcio d'inizio

      Scatta il conto alla rovescia per Milan-Fiorentina. Alle 20:45 il fischio d'inizio della gara valida per la settima giornata di Serie A.

      Stadio Giuseppe Meazza - Milano

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

      Da non perdere

      Milan-Fiorentina