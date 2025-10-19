Milan-Fiorentina diretta: segui il posticipo di Serie A oggi LIVE

Milan-Fiorentina . A San Siro è la notte della gara valida per la settima giornata di Serie A . I rossoneri di Allegri puntano a un successo che gli permetterebbe di volare al comando solitario della classifica, i viola di Pioli cercano un'impresa per festeggiare la prima vittoria stagionale in campionato e issarsi fuori dalla zona retrocessione. Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita di questa sera in diretta su CorrieredelloSport.it .

Finisce il primo tempo di Milan e Fiorentina. Si va al riposo sul risultato di 0-0. L'occasione migliore della serata è capitata sui piedi di Pavlovic, che a due passi da De Gea non è riuscito a trovare lo specchio della porta.

Igli Tare a Dazn: "Abbiamo una grande opportunità, di andare primi. Non ci sono scuse, lamentale o alibi per le assenze. Giochiamo contro una squadra forte, che ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato, ma c'è la possibilità di andare primi e non dobbiamo mancarla. Athekame ha meritato la maglia da titolare, ma non dobbiamo mettergli pressione. Convivenza Mordic-Ricci? Giocando vicino a un campione si può solo imparare".

Milan e Fiorentina hanno ultimato le operazioni di riscaldamento e sono pronte a fare il ritorno negli spogliatoi. Tra quattordici minuti il calcio d'inizio della gara valida per la settima giornata di Serie A.

Milan e Fiorentina sono nel tunnel degli spogliatoi, pronte a fare il loro ingresso in campo per l'inizio della sfida di questa sera.

Meglio il Milan in questo avvia di gara, ma la Fiorentina è attenta a non concedere spazio e ora prova ad alzare il proprio baricentro.

20:20

Pioli: "Tornare è una grande emozione, ma sono concentrato sulla Fiorentina"

Pioli a Dazn: "Mi aspettavo di emozionarmi, è la prima volta che torno a San Siro da avversario del Milan. Abbiamo vissuto, insieme, grandi emozioni ma il momento della Fiorentina è quello che è e dobbiamo restare concentrati. Fagioli? Per avere un centrocampista in più per contrastare le giocate del Milan e avere più palleggio con un vertice basso. Kean è un giocatore molto importante, da giovedì si è allenato con la squadra. Sta bene, non corre nessun rischio, è in buone condizioni, ci fa reparto. Vedremo lo sviluppo della partita cosa ci dirà".

20:18

Milan-Fiorentina, Carlo Conti: "Fiducia in Pioli"

Carlo Conti a Dazn prima di Milan-Fiorentina: "Come sto vivendo questo inizio di campionato? Male (ride). Sono convinto che Pioli troverà la chiave per risollevare la nostra Fiorentina, spero che si possa ritrovare equilibrio e iniziare a fare punti. Magari da stasera".

20:14

Danesi a San Siro, Ibrahimovic la omaggia con una maglia del Milan

Il capitano della nazionale femminile di volley, Anna Danesi, è a San Siro: è stata omaggiata da Ibrahimovic con una maglia personalizzata del Milan, club di cui è tifosa.

20:06

Ricci: "Occasione importante", Fagioli: "Costante il confronto con Pioli"

Ricci a Dazn: "Un'occasione importante, ho lavorato tanto in queste settimane. Ho trovato meno spazio, come può capitare in una grande squadra. Lavoro per migliorarmi. Non ci sono problemi. Vogliamo il primo posto".

Fagioli a Dazn: "Con Pioli ho parlato tanto della prestazione, del ruolo. Alla posizione pensa il mister. Io devo pensare a dare il massimo".

20:00

Milan, prima da titolare per Ricci

Ricci è pronto per giocare la sua prima partita da titolare con il Milan.