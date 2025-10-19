Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
Dove vedere Milan-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di San Siro: le probabili scelte di formazione di Allegri e Pioli
TagsMilanFiorentinaSerie A

Il Milan di Massimiliano Allegri, falcidiato dagli infortuni durante l'ultima sosta dedicata alle nazionali, ospita a San Siro una Fiorentina ancora a secco di vittorie in questo campionato. Stefano Pioli ritrova in extremis Moise Kean, dopo il problema alla caviglia destra che ha costretto il centravanti ex Juve a saltare l'impegno con Israele.

Milan-Fiorentina, l'orario

Milan-Fiorentina si disputerà oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta tv

Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Fiorentina, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Allegri e Pioli

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Gimenez, Balentien.

Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupinan, Nkunku. Squalificati: -. Diffidati: -.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Parisi, Kouadio, Comuzzo, Viti, Ndour, Sohm, Fazzini, Sabiri, Dzeko, Piccoli.

Indisponibili: Kouame, Lamptey, Richardson. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

