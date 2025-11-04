Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale dell'esonero

Stefano Pioli è stato esonerato ufficialmente della Fiorentina. L'allenatore paga l'avvio negativo in campionato e l'ultimo posto in classifica. Commisso ha dato il via libera all'allontanamento del tecnico dagli Stati Uniti. Pioli, quindi, lascia la Fiorentina, che sarà guidata momentaneamente da Daniele Galloppa, ex centrocampista che sta guidando la Primavara viola da qualche stagione. Si attende adesso il nome della nuova guida tecnica.