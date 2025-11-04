Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale dell'esonero

Il tecnico lascia la panchina dopo un avvio di stagione negativo: la squadra è ultima in classifica
2 min
Fiorentina

Fiorentina

Stefano Pioli è stato esonerato ufficialmente della Fiorentina. L'allenatore paga l'avvio negativo in campionato e l'ultimo posto in classifica. Commisso ha dato il via libera all'allontanamento del tecnico dagli Stati Uniti. Pioli, quindi, lascia la Fiorentina, che sarà guidata momentaneamente da Daniele Galloppa, ex centrocampista che sta guidando la Primavara viola da qualche stagione. Si attende adesso il nome della nuova guida tecnica.     

Pioli, addio alla Fiorentina 

"Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa", si legge nella nota della Fiorentina. 

 

 

 

