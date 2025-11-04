Pioli Fiorentina crisi diretta, la giornata sull'esonero e il nuovo allenatore live

La Fiorentina ha cambiato allenatore. Dopo il muro a muro delle ultime ore, con Stefano Pioli che non ha voluto presentare le dimissioni , è arrivato il via libera da parte di Rocco Commisso per l'esonero. La squadra, ultima in classifica, affidata momentaneamente ad interim a Galloppa . Tra i successori, D'Aversa in pole position. Segui la giornata in casa Fiorentina su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

12:27

Ore calde per il successore di Pioli

Sono ore calde in casa Fiorentina per capire chi sarà il sostituto di Stefano Pioli. Al momento Roberto D'Aversa resta il favorito, ma la società sta continuando a fare le proprie valutazioni.

12:21

Alla scoperta di Daniele Galloppa

Allenatore ad interim, in questo momento molto molto complicato per la Fiorentina. Ma anche, secondo molti, allenatore del futuro. Perché su Daniele Galloppa, tecnico della primavera viola a cui la società ha momentaneamente affidato la gestione della squadra dopo l'esonero di Pioli, c'è davvero tanta convergenza, non solo a Firenze: può diventare un tecnico importante. LEGGI QUI

12:06

L'allenamento sarà guidato da Galloppa

L'allenamento odierno della Fiorentina sarà guidato da Galloppa, promosso ad interim dalla Primavera. Potrebbe guidare la squadra anche nella partita di Conference League contro il Mainz.

11:47

Fiorentina, ufficiale l'esonero di Pioli

Il comunicato della Fiorentina riguardo l'esonero di Pioli: "Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".

11:40

Fiorentina, il peggior avvio della storia

Peggior avvio della storia per la Fiorentina. 4 punti in 10 partite: una media da retrocessione. Mai, nei suoi 99 anni di storia, aveva contato zero vittorie nelle prime 10 giornate del campionato. Mai la squadra aveva incassato 4 sconfitte nelle prime 5 gare giocate al Franchi.

11:25

Fiorentina in zona B e i 90 milioni

Dai 25 milioni per Piccoli ai 15 milioni per il riscatto di Gudmundsson al passivo di bilancio (-23 milioni). Per non dire dello scandalo Franchi: sarà pronto soltanto nel 2029. E pensare che Commisso era pronto a costruirne uno nuovo a spese sue. LEGGI QUI

11:04

Termina il Pioli-bis

Termina dopo dieci giornate di Serie A e appena quattro punti conquistati la seconda avventura di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina. In Conference League, invece, due le vittorie in altrettante gare.

10:48

Pioli sarà esonerato

E' arrivato il via libera di Rocco Commisso: Stefano Pioli sarà esonerato

10:35

Fiorentina, annullato l'allenamento mattutino

Annullato l'allenamento mattutino della Fiorentina. In questa maniera non sarà Stefano Pioli a dirigerlo. L'allenatore si trova attualmente al Viola Park in attesa dell'esonero.

10:20

Pioli-Fiorentina, ma quali dimissioni? Il commento del direttore

Il rapporto tra la Fiorentina e Pioli rimane in bilico: il club vorrebbe un passo indietro dell'allenatore che però non arretra e non intende dimettersi. Una situazione inquietante che al momento lascia tutti in attesa, soprattutto i tifosi viola che desiderebbero uscire quanto prima da una condizione di classifica difficilmente immaginabile ad inizio stagione. Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. CLICCA QUI

10:05

Fiorentina-Pioli: scontro totale

Scontro totale tra Fiorentina e Stefano Pioli circa l'addio del tecnico. Per il club viola sarebbe dovuto avvenire via dimissioni dell’allenatore, che invece mai ha pensato di darle sottoscrivendo una lettera neppure pensata. Né l’altro ieri, nel primo confronto con i dirigenti e Commisso collegato dagli Stati Uniti, né tanto meno ieri quando le due parti si sono ritrovate di fronte per formalizzare un divorzio non più evitabile. LEGGI QUI

9:50

Pioli, pensavamo fossi in grado di capire

Muro contro muro, dicono dal Viola Park. Il muro di Pioli e dei suoi procuratori contro il muro di Commisso e dei suoi dirigenti. Per andarsene vuole la buonuscita, per sé e per il suo staff. Abbiamo sperato che non fosse vero (e lo speriamo ancora, Pioli può sempre smentire), pensando che un uomo di buonsenso come lui fosse in grado di capire in quale situazione si era cacciato e aveva cacciato, suo malgrado, la Fiorentina. LEGGI QUI

