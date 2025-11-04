Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Pioli-Fiorentina, ma quali dimissioni© Getty Images

Pioli-Fiorentina, ma quali dimissioni

Il commento su Instagram del direttore del Corriere dello Sport-Stadio sulla situazione in casa viola
Ivan Zazzaroni
2 min
Tra la Fiorentina e Pioli è finita prima ancora di (ri)cominciare: il club ha esonerato il tecnico, è ufficiale. Squadra affidata temporaneamente a Galloppa in attesa del nuovo allenatore e nella speranza di risollevare una situazione inimmaginabile ad inizio stagione.

Zazzaroni sul caso Fiorentina-Pioli

Sulla questione si è espresso il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, con un post pubblicato su Instagram: "Non capisco una cosa: se Pioli non vuole dimettersi (è un suo diritto) perché la Fiorentina che l'ha voluto garantendogli tre anni di contratto (errore) non raggiunge un accordo con lui: nel preciso momento in cui Stefano troverà un'altra squadra smetterà di pagarlo. Il muro contro muro è deleterio per entrambi. Conosco pochissime persone - non solo allenatori - che rassegnano le dimissioni a zero. Lo fece Zoff nel 2000 per le critiche di Berlusconi. Ma Zoff è Zoff".

Tutte le news di Fiorentina

