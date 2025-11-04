Nuovo allenatore Fiorentina, niente D'Aversa: ora è corsa a due

Pian piano la lista di nomi va scremandosi in attesa del successore sulla panchina della Fiorentina di Pioli, esonerato dopo l'intervento a gamba tesa di Commisso, decisivo per sbloccare una situazione che sembrava sempre più ingarbugliata. A Firenze c'è un popolo intero che attende di conoscere il prossimo allenatore, quello definitivo. Sì perché Galloppa intanto ha preso il posto di Pioli, ma solo temporaneamente: ci sarà lui in panchina contro il Mainz in Conference League, poi è tutto da vedere. D'Aversa, che sembrava in pole, è stato mollato dopo i malumori della piazza. Adesso la corsa è a due: Nesta e Vanoli davanti a tutti. Hanno superato anche le prime ipotesi, quelle legate a Mancini, Thiago Motta e Palladino. Per l'ex capitano della Lazio sarebbe un ritorno in A dopo l'esperienza al Monza, per Vanoli la possibilità di rientrare dopo la separazione dal Torino. Sono ore concitate, la dirigenza viola vuole scegliere con cura.