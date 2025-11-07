Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, Vanoli è al Viola Park per la firma del contratto

Nel pomeriggio il tecnico guiderà il primo allenamento con la squadra. Per lui accordo fino a giugno con opzione di rinnovo
2 min
TagsSerie AFiorentinavanoli
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Oramai è attesa solamente l'ufficialità. Il tecnico è arrivato poco dopo le 9:00 di questa mattina al Viola Park, pronto a firmare il proprio contratto che lo legherà al club viola fino a giugno, con dentro l'opzione per estenderlo per l'anno successivo non correlata a dei risultati: per quelli sono previsti dei bonus. 

Vanoli al Viola Park: la firma del contratto e il primo allenamento

Al Viola Park Vanoli ritrova la squadra viola, rientrata nella notte dalla Germania, dove ha perso contro il Mainz nell'ultima giornata di Conference League. Una volta arrivato, dopo aver sbrigato le formalità burocratiche nel pomeriggio l'ex allenatore del Torino guiderà il primo allenamento. Domenica ci sarà l'esordio in panchina, con la Fiorentina che farà visita al Genoa di De Rossi (che, squalificato, seguirà la gara dalla tribuna).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

I dettagli del contrattoLa Fiorentina gioca nel terrore
Unisciti alla community