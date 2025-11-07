Fiorentina, Vanoli è al Viola Park per la firma del contratto

Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Oramai è attesa solamente l'ufficialità. Il tecnico è arrivato poco dopo le 9:00 di questa mattina al Viola Park, pronto a firmare il proprio contratto che lo legherà al club viola fino a giugno, con dentro l'opzione per estenderlo per l'anno successivo non correlata a dei risultati: per quelli sono previsti dei bonus.