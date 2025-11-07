Fiorentina, Vanoli è al Viola Park per la firma del contratto
Paolo Vanoli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Oramai è attesa solamente l'ufficialità. Il tecnico è arrivato poco dopo le 9:00 di questa mattina al Viola Park, pronto a firmare il proprio contratto che lo legherà al club viola fino a giugno, con dentro l'opzione per estenderlo per l'anno successivo non correlata a dei risultati: per quelli sono previsti dei bonus.
Vanoli al Viola Park: la firma del contratto e il primo allenamento
Al Viola Park Vanoli ritrova la squadra viola, rientrata nella notte dalla Germania, dove ha perso contro il Mainz nell'ultima giornata di Conference League. Una volta arrivato, dopo aver sbrigato le formalità burocratiche nel pomeriggio l'ex allenatore del Torino guiderà il primo allenamento. Domenica ci sarà l'esordio in panchina, con la Fiorentina che farà visita al Genoa di De Rossi (che, squalificato, seguirà la gara dalla tribuna).