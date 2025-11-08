Vanoli, la foto di presentazione diventa virale: sui social i tifosi impazziscono

Fiorentina, la presentazione social di Vanoli diventa virale: il dettaglio che non è sfuggito sui social

A poche ore dall'esordio sulla panchina viola di Paolo Vanoli, previsto a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, ai più attenti non è certo sfuggito un dettaglio che ha caratterizzato la presentazione social del neo tecnico della Fiorentina. Per l'occasione, è stata pubblicata una foto già precedentemente utilizzata da Torino e Venezia per annunciare novità riguardanti l'allenatore originario di Varese. Dall'ufficialità del prolungamento di contratto con i lagunari, il 9 agosto 2023, alla firma con i granata il 21 giugno 2024, fino all'approdo alla corte di Rocco Commisso, formalizzato nella giornata di ieri: sempre con il medesimo scatto, sempre con "quel maledetto sorriso", come hanno sottolineato tantissimi utenti sul web. Una curiosità che ha fatto impazzire sui social i tifosi della Fiorentina, ma ha inevitabilmente richiamato anche l'attenzione dei supporters di Torino e Venezia, ancora particolarmente legati alla figura di Vanoli. Scherzando, però, c'è anche chi ha invitato il tecnico a "cambiare foto ogni tanto" o addirittura si è proposto per diventare suo fotografo personale.