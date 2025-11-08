Vanoli, la foto di presentazione diventa virale: sui social i tifosi impazziscono
Paolo Vanoli e il suo sorriso virale. Non è uno scherzo, ma solo una foto che accomuna tutte le sue ultime esperienze da allenatore. Dal Venezia al Torino, fino alla presentazione sui canali social ufficiali della Fiorentina, squadra che ha scelto il classe '72 per sostituire l'esonerato Pioli.
Fiorentina, la presentazione social di Vanoli diventa virale: il dettaglio che non è sfuggito sui social
A poche ore dall'esordio sulla panchina viola di Paolo Vanoli, previsto a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, ai più attenti non è certo sfuggito un dettaglio che ha caratterizzato la presentazione social del neo tecnico della Fiorentina. Per l'occasione, è stata pubblicata una foto già precedentemente utilizzata da Torino e Venezia per annunciare novità riguardanti l'allenatore originario di Varese. Dall'ufficialità del prolungamento di contratto con i lagunari, il 9 agosto 2023, alla firma con i granata il 21 giugno 2024, fino all'approdo alla corte di Rocco Commisso, formalizzato nella giornata di ieri: sempre con il medesimo scatto, sempre con "quel maledetto sorriso", come hanno sottolineato tantissimi utenti sul web. Una curiosità che ha fatto impazzire sui social i tifosi della Fiorentina, ma ha inevitabilmente richiamato anche l'attenzione dei supporters di Torino e Venezia, ancora particolarmente legati alla figura di Vanoli. Scherzando, però, c'è anche chi ha invitato il tecnico a "cambiare foto ogni tanto" o addirittura si è proposto per diventare suo fotografo personale.