martedì 2 dicembre 2025
Fiorentina, Kean sta con Vanoli: "Usciremo da questa situazione"

L'attaccante viola analizza il momento non felice dei gigliati, ancora ultimi in classifica: "Siamo un grande gruppo, il mister ci sta dando quello che ci mancava"
Ultimi in classifica, ma con ancora accesa la fiammella della speranza. Moise Kean non ha dubbi e scommette sul recupero della Fiorentina, puntando forte sul nuovo tecnico Vanoli e ostentando fiducia sul prosieguo della stagione viola.

"Vanoli ha ambizione, lo seguiremo"

Intervenuto a margine del Gran Galà del calcio Aic, l'attaccante dei viola Moise Kean analizza con lucidità l'attuale situazione della Fiorentina, parlando del nuovo tecnico e delle prospettive dei gigliati, attualmente ultimi in classifica in Serie A: "Siamo un grande gruppo, una grande squadra, un ambiente che ci tiene veramente e questo ti porta solo a fare bene. È un mister nuovo che ha tante ambizioni, che è quello che serve a noi. Cerchiamo di seguire il suo lavoro, abbiamo fiducia in lui speriamo ci porti sulla buona strada. Ci ha dato tantissimo, quello spirito che ci mancava, con lui possiamo fare bene, abbiamo fiducia in lui e nel suo staff".

 

 

"Dzeko un grande condottiero"

Le immagini post-sconfitta di Bergamo, con la squadra tenuta 'a rapporto' dai tifosi, potrebbero destabilizzare i giocatori più giovani, ma non Edin Dzeko, che ha addirittura parlato al megafono per farsi sentire dai sostenitori giallorossi. Kean la vede così: "Le parole di Edin servono sempre, lui è un condottiero, per noi è un grandissimo esempio, ci ha protetto nel modo giusto, speriamo adesso di fare bene in campo".

 

