Gran Galà del Calcio 2025 diretta: segui l’evento di oggi live

Presso lo Spazio Antologico - East End Studios di Milano , va in scena la cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio AIC 2025 , l'evento organizzato dall'associazione guidata dal presidente Umberto Calcagno. Nel corso della serata, saranno premiati club, calciatori, allenatori e arbitri che hanno lasciato il segno nella passata stagione , nonché la top 11 della Serie A 2024/25 , caratterizzata dal duello tra il Napoli di Antonio Conte e l' Inter di Simone Inzaghi. Segui la diretta su Corrieredellosport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:04

De Laurentiis: "Napoli più forte dell'anno scorso"

Così Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport: "Se uno ha molti incidenti, è chiaro che può esserci un momento di defaillance e di sconforto, che può contaminare anche lo spogliatoio. Possono esserci delle partite che vengono prese come non dovrebbero essere prese. Poi, secondo me, state minimizzando anche un Bologna che è una grande squadra, infatti siamo tutti quanti lì, senza tanti punti di differenza. Ha anche un grande allenatore. Quando noi subimmo una sconfitta, lui stava a La Spezia, io gli andai a fare i complimenti, onore a chi ha sconfitto una squadra forte come la nostra. Vuol dire che è capace, che è bravo. Sono affezionato a un allenatore come Italiano, lo stimo, so che sta facendo un bel percorso. Sono convinto che il Napoli sia forte e più forte dell'anno scorso. Bisogna riuscire ad avere la possibilità di sperimentare i giocatori che uno ha acquistato, quelli nuovi. Per capire e per far affezionare questi giocatori alla maglia. Si dice sempre che sia la nostra pelle, ma un calciatore non la sente come tale se fa pochi minuti. Questi incidenti hanno permesso a questi calciatori nuovi di dimostrare le loro qualità. E sono giocatori straordinari, quindi sono convinto che continueremo a fare un grandissimo campionato. Però, bisogna anche considerare che siamo in 20 e bisogna avere rispetto degli altri competitors, che sono tutti all'altezza. Quindi è un bellissimo campionato. Non ci sono tanti punti per il top in testa, perché i punti si sono divisi e hanno fatto sì che la classifica avesse un punteggio anche più basso".

20:00

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio

Grande fermento a Milano per la cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio: saranno premiate le eccellenze della stagione sportiva 2024/25.

19:51

Serie A, De Siervo: "Milan-Como in Australia? Un piccolo sacrificio per un grande risultato nel medio-lungo periodo"

Parola all'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo: "Milan-Como a Perth? Lo speriamo, abbiamo lavorato per questo. È un progetto innovativo, molti lo hanno capito, molti altri no. Proprio in queste ore completando l’iter delle autorizzazioni, manca l’ultimo passaggio che è l’autorizzazione della Fifa: le interlocuzioni sono aperte. È un piccolo sacrificio dei tifosi italiani di fronte ad un grande risultato nel medio-lungo periodo".

19:43

Svilar, il gol di Neres e il ritorno di De Rossi in Serie A

"Io provo sempre a guardare me stesso a fine partita, poi con la squadra analizzeremo dove abbiamo sbagliato nel gol. Quando sono uscito, ho detto: la prendo al 100%, non ha spazio per calciare. Ha trovato questo spazio però, è andata così e andiamo avanti. Il ritorno di De Rossi in Serie A? Una cosa inspiegabile quando parlo di De Rossi. Ovviamente per me è stato l'allenatore più importante, perché mi ha dato l'opportunità che tanti prima di lui non mi hanno dato. Anche per colpa mia. Sarò sempre grato a Daniele De Rossi, grandissimo allenatore ma soprattutto grandissimo uomo", ha ribadito Svilar a Sky.

19:41

Svilar e la crescita della Roma

Svilar ha poi aggiunto: "La crescita della Roma? Difficile aspettare tutto questo un anno fa, perché abbiamo avuto momenti di buio, ci siamo rialzati tutti insieme. Questo mi fa molto piacere, fare parte di questa società e di questa città meravigliosa. Gli allenamenti di Gasperini? Onestamente, ho lo stesso allenatore dei portieri di prima, quindi per me non è cambiato niente, però quando vedo le facce dei miei compagni a fine allenamento... È una cosa che non si è mai vista ancora a Roma, è tosta".

19:37

Svilar: "2025 anno più bello della mia vita"

Mile Svilar, tra i candidati al premio miglior portiere, ai microfoni di Sky Sport: "Anno più bello della mia vita? Anno più bello perché mio figlio è nato cinque mesi fa, emozione più grande per noi come famiglia. Poi, calcisticamente è stato un anno per me da sogno. Ho avuto un passato con 6-7 anni molto difficili, dove ho giocato poco, quindi la gente si aspettava meno da me rispetto a quando ero più giovane. Alla fine il lavoro ha pagato. L'impatto con Gasperini? Molto positivo, si vede anche dai risultati. Ovviamente per vincere le partite come quelle di ieri, dobbiamo fare un po' di più, però siamo lì, vicini agli altri, a un punto. Campionato molto aperto, molto lungo, dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo. Stiamo migliorando ogni partita e quella è la strada giusta per noI".

19:27

Albertini su Modric e le differenze tra top campionati

"Il campionato spagnolo ha una velocità diversa rispetto al nostro, come quello inglese. Non dico che sia meglio o peggio, ma dico che la tattica può aiutare anche un giocatore di una certa età. Riducendo gli spazi, anche un giocatore straordinario di 40 anni, intelligente, riesce ad inserirsi meglio e con più facilità in un ritmo come quello del nostro campionato", ha concluso Albertini a Sky Sport.

19:25

Albertini su arbitri e Var

"Momento abbastanza delicato perché ci sono delle interpretazioni che diventa difficile mettere insieme o far capire alla gente la valutazione oggettiva - ha sottolineato Albertini, parlando di arbitri e Var -. Sembra sempre una valutazione soggettiva, sembra sempre che ci siano tanti equivoci, soprattutto sui calci di rigore o presuti tali. A volte, tornare a quello che si faceva prima era meglio".

19:24

Albertini sulla Nazionale

Albertini ha poi parlato anche di Nazionale: "Non è un problema di qualità, è un problema di quantità, giocano proprio pochi italiani. La problematica credo sia quella. Quando mancava Cannavaro, c'era Nesta. Materazzi, poi c'era Barzagli, lo stesso Chiellini. Giocano veramente pochi italiani e il problema è questo".

19:22

Albertini sulle difficoltà della Serie A

"Campionato più complicato perché esistono raddoppi e diagonali. Negli altri Paesi, c'è l'uno contro uno, molto, anche se nel calcio moderno l'uno contro uno si fa per tutto il campo. In fase difensiva e in fase offensiva. Il campionato italiano è il più difficile, a volte diventa più difficile per gli attaccanti e un po' più facile per i difensori", parola di Demetrio Albertini.

19:19

Albertini a Sky: "Milan da scudetto? Squadra più solida con Allegri"

Così Demetrio Albertini a Sky Sport prima della cerimonia di premiazione: "Più Milan l'anno prossimo? Me lo auguro, negli ultimi 5 anni qualche partecipante del Milan c'è sempre stato. Quest'anno c'è Reijnders, che non abbiamo qui con noi perché domani deve giocare, però un voto i calciatori lo hanno riconosciuto ad un giocatore del Milan. Quest'anno ci sono diverse squadre, quindi significa che è stato un campionato avvincente. Il Milan per lo scudetto? La strada è ancora lunga, si vede però una squadra più solida, con quei valori, con quella dedizione che vuole il suo allenatore, che li trasporta lì. Vince il campionato chi gestisce meglio i momenti di flessione che in un campionato ogni tanto ci sono".

19:10

I migliori difensori centrali dell'ultima Serie A

N'Dicka della Roma, Acerbi e Bastoni dell'Inter, Buongiorno e Rrahmani del Napoli: sono questi i candidati al premio di miglior difensore centrale della Serie A 2024/25.

19:00

I candidati per il premio di miglior difensore sinistro

Da Angeliño della Roma a Federico Dimarco dell'Inter, fino ad arrivare a Nuno Tavares della Lazio: chi sarà scelto come miglior difensore sinistro della Serie A 2024/25? A breve la premiazione.

18:50

Calcagno: "Siamo molto preoccupati dal dato degli infortuni"

Calcagno ha poi proseguito: "Riforma? Intanto servirebbe mettere tutti gli interlocutori allo stesso lavoro, ognuno ragiona per conto suo. Fifa, Uefa, i campionati nazionali, che poi subiscono tutto ciò che ruota attorno. Noi siamo molto preoccupati, perché i dati sugli infortuni li abbiamo sotto gli occhi tutti quanti. Se la parte migliore del nostro spettacolo, che premieremo quesa sera, poi non riesce a dare il meglio di sé dopo la cinquantesima o sessantesima partita, ne risente anche lo spettacolo. E credo sia anche una forma di rispetto verso i tifosi, verso chi ci segue da casa e chi viene a vedere il nostro mondo. La cosa più importante è mettere tutti intorno allo stesso lavoro, per non parlare della ridistribuzione delle risorse, perché non si gioca soltanto troppo, ma si gioca sempre di più al di fuori del contesto domestico. Preservare i campionati nazionali e ridistribuire meglio le nuove risorse che solo le nuove competizioni possono creare".

18:47

Calcagno: "Campionato combattuto, la Serie A gode di buona salute"

È poi toccato al presidente dell'AIC Umberto Calcagno, ospite di Sky Sport: "Campionato combattuto dell'anno scorso si riproduce stasera, perché per tanti ruoli c'è stata davvero bagarre. Il fatto che siano stati gli stessi avversari a votare dà ancora più forza a questo premio. La qualificazione Mondiale? La viviamo da componente federale, da tifosi. Oggi si premia la parte più bella del nostro mondo, del calcio e del nostro campionato. Il nostro mondo si fonda poi sulla nazionale. La Serie A gode di buona salute, è un fatto importante, ma lo è anche se la nazionale ottiene i risultati che si merita".

18:45

Albertini: "L'inizio di campionato promette molto bene"

Tra i primi a parlare Demetrio Albertini, consigliere dell'AIC e presidente del settore tecnico della Federcalcio, che ha aperto così la serata: "L’inizio di campionato promette molto bene, ci sono 4 squadre che possono con continuità ambire allo scudetto. Modric? Una parola e riduttiva, non è sorprendente, la sorpresa è quanto corre. Non la sua qualità, ma quanto sta correndo. È bellissimo goderselo. Allegri e Leao centravanti? Non me l’aspettavo sinceramente ma Max è prima di tutto un allenatore di equilibri, soprattutto nella fase difensiva e poi lasciare questo spazio a un giocatore straordinario come Leao che è indiscutibile sia un grande talento ma deve migliorare nella continuità ma è quello che gli chiediamo ormai da anni".

18:40

I candidati per il gol più bello

I candidati per il premio dedicato al gol più bello della scorsa stagione sono nove: da Barella in Inter-Atalanta a Orsolini in Bologna-Genoa, fino alla punizione di Soulé a Parma, senza dimenticare Alessandro Deiola (Cagliari) con il Venezia, candidato anche al Puskas Award). Presenti anche le reti di Isaksen (Lazio) a Napoli, Ché Adams (Torino) ad Empoli, Ramadani (Lecce) contro il Torino, De Ketelaere (Atalanta) con l'Hellas Verona e Moise Kean in Fiorentina-Genoa.

18:31

Cresce l'attesa per l'inizio della cerimonia

Manca sempre meno al via della cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio AIC 2025. Cresce l'attesa a Milano.

18:25

I candidati al premio miglior difensore destro

Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Denzel Dumfries (Inter) e Dodò (Fiorentina): questi i tre candidati al premio "miglior difensore destro" della Serie A 2024/25. Il capitano della squadra di Antonio Conte, dato da molti come il favorito alla vigilia, ha conquistato il secondo scudetto in tre anni con la maglia azzurra.

18:15

Miglior portiere della Serie A, i tre candidati

La top 3 dei portieri della Serie A 2024/25 comprende nomi prestigiosi come Yann Sommer (Inter), Mile Svilar (Roma) e David De Gea (Fiorentina). Non compare nella short list Alex Meret, estremo difensore dei campioni d'Italia.

18:05

Gran Galà del Calcio, tutte le nomination

Calciatori, club, arbitri e allenatori: chi sono stati i migliori nella scorsa stagione? Ecco i candidati alla vittoria del premio dell'Assocalciatori.

17:55

Chi sarà premiato nel corso della serata

Nel corso della serata dedicata al Gran Galà del Calcio, verrà svelato l’undici ideale della Serie A maschile 2024/25, i più forti calciatori votati, ruolo per ruolo, che andranno a formare un’ipotetica super squadra dell’anno, e numerosi altri riconoscimenti: allenatore, arbitro, società e giovane di Serie B, oltre naturalmente al miglior calciatore assoluto della stagione. Sarà invece un sondaggio riservato a tifosi ed appassionati a nominare il gol più spettacolare dello scorso campionato, nell'ambito del premio denominato "Vota il Gol".

17:50

Dove vedere il Gran Galà del Calcio in diretta tv

Il Gran Galà del Calcio AIC 2025 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport a partire dalle 18:30 e verrà condotto da Federica Masolin e Fabio Caressa. La cena di gala porterà la firma di chef Davide Oldani.

17:45

Gran Galà del Calcio, l'orario d'inizio della cerimonia di premiazione

L'inizio della cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio AIC 2025 è previsto per le ore 18:30 di oggi, presso l'innovativo Spazio Antologico - East End Studios di Milano.

Spazio Antologico - East End Studios, Milano