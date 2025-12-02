Serie A, la previsione a sorpresa dell'algoritmo su chi retrocede a fine stagione: non c'è la Fiorentina

La Fiorentina ci crede. «Noi e la Fiesole ci salviamo», hanno detto capitan Ranieri e compagni nello spogliatoio dopo la sconfitta di Bergamo. E anche l’algoritmo ci crede. Talmente tanto da quotare la retrocessione della Viola al 20,11%. Una percentuale alta, pensando alle ambizioni del club a inizio stagione, ma piuttosto bassa paragonata a quella delle dirette avversarie nelle zone basse della classifica di Serie A.