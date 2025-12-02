Serie A, la previsione a sorpresa dell'algoritmo su chi retrocede a fine stagione: non c'è la Fiorentina
La Fiorentina ci crede. «Noi e la Fiesole ci salviamo», hanno detto capitan Ranieri e compagni nello spogliatoio dopo la sconfitta di Bergamo. E anche l’algoritmo ci crede. Talmente tanto da quotare la retrocessione della Viola al 20,11%. Una percentuale alta, pensando alle ambizioni del club a inizio stagione, ma piuttosto bassa paragonata a quella delle dirette avversarie nelle zone basse della classifica di Serie A.
Fiorentina salva a fine stagione: ecco chi retrocede secondo l'AI
Secondo il Predictor di Opta, il Verona sarebbe ormai quasi spacciato: 81,10% la probabilità di vederlo in B la prossima stagione. Segue il neopromosso Pisa, con il 40% spaccato; chiude il terzetto il Parma: 38,4%. Più quotate della Fiorentina in ottica retrocessione ci sono anche il Cagliari (33,97%), il Genoa (32,01%) e il Lecce (28,14%). La squadra di Vanoli dovrebbe arrivare al 14° posto, peggior piazzamento dalla stagione 2018-19, quando la Viola chiuse 18ª e si salvò all’ultima giornata. Il tramonto dell’era Della Valle. Un posto che non varrebbe certamente l’Europa ma almeno la possibilità di vivere il Centenario in Serie A.