Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serie A, la previsione a sorpresa dell'algoritmo su chi retrocede a fine stagione: non c'è la Fiorentina

Il Predictor di Opta non ha dubbi: il Verona sarebbe praticamente già spacciato mentre la squadra di Vanoli dovrebbe chiudere al quattordicesimo posto
Giulia Mazzi
2 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

La Fiorentina ci crede. «Noi e la Fiesole ci salviamo», hanno detto capitan Ranieri e compagni nello spogliatoio dopo la sconfitta di Bergamo. E anche l’algoritmo ci crede. Talmente tanto da quotare la retrocessione della Viola al 20,11%. Una percentuale alta, pensando alle ambizioni del club a inizio stagione, ma piuttosto bassa paragonata a quella delle dirette avversarie nelle zone basse della classifica di Serie A.

Fiorentina salva a fine stagione: ecco chi retrocede secondo l'AI

Secondo il Predictor di Opta, il Verona sarebbe ormai quasi spacciato: 81,10% la probabilità di vederlo in B la prossima stagione. Segue il neopromosso Pisa, con il 40% spaccato; chiude il terzetto il Parma: 38,4%. Più quotate della Fiorentina in ottica retrocessione ci sono anche il Cagliari (33,97%), il Genoa (32,01%) e il Lecce (28,14%). La squadra di Vanoli dovrebbe arrivare al 14° posto, peggior piazzamento dalla stagione 2018-19, quando la Viola chiuse 18ª e si salvò all’ultima giornata. Il tramonto dell’era Della Valle. Un posto che non varrebbe certamente l’Europa ma almeno la possibilità di vivere il Centenario in Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Kean sta con VanoliFiorentina, è scoppiata la testa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS