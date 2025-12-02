Fiorentina, Ferrari ammette: "Negli spogliatoi ho visto rabbia e qualche lacrima"

Fiorentina, il dg Ferrari: "Negli spogliatoi ho visto rabbia e qualche lacrima"

Così il dg Alessandro Ferrari ai microfoni di Sky Sport: "Facce spaventate dopo Bergamo? Ci sono state situazioni che hanno bisogno di essere affrontate con l’unione di tutti. La scena dopo la partita contro l’Atalanta è stata bellissima. Dzeko ha spiegato ai tifosi che dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Negli spogliatoi non ho visto facce spaventate ma ho visto rabbia e qualche lacrima. Il lavoro di Vanoli? Paolo è a un passo da avere la chiave di lettura sui giocatori. L’ambiente pretende giustamente situazioni diverse. Nessuno di noi pensava di trovarsi in questa situazione a questo punto. Vanoli ha il supporto di tutti noi e sta facendo il possibile. I leader dello spogliatoio? Noi veniamo da una stagione dove De Gea, Gosens, Kean, Dodo hanno fatto la differenza insieme a tutti gli altri. Ora a partire dal capitano Ranieri tutti devono metterci del loro, dobbiamo assolutamente ritrovare l’intesa e tornare a fare ciò che sappiamo. Siamo a un passo", ha concluso il dirigente viola.