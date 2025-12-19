Fiorentina, duro comunicato della Fiesole: "Curva vuota per 20 minuti contro l'Udinese"
Il day after di Losanna-Fiorentina è ancora più difficile da digerire per i tifosi viola, reduci dal terzo ko in questa edizione della Conference League. Una sconfitta che ha certificato, una volta di più, la crisi della squadra di Paolo Vanoli, chiamata ad ospitare l'Udinese domenica alle ore 18. Al "Franchi", però, andrà in scena anche la contestazione della Curva Fiesole, che diserterà i primi 20 minuti del match valido per la sedicesima giornata di Serie A.
Questo il duro comunicato della Curva Fiesole in vista del prossimo impegno di campionato della Fiorentina: "Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati pertanto comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese la Curva Fiesole rimarrà vuota. Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti!".