Fiorentina, duro comunicato della Fiesole: "Curva vuota per 20 minuti contro l'Udinese"

Fiorentina, il duro comunicato della Fiesole: "Curva vuota per 20 minuti contro l'Udinese"

Questo il duro comunicato della Curva Fiesole in vista del prossimo impegno di campionato della Fiorentina: "Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati pertanto comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese la Curva Fiesole rimarrà vuota. Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti!".