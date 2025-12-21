Il mondo viola si unisce e veste un’unica maglia. È quella di Tommaso , 7 anni, che dalla provincia di Lodi tifa Fiorentina con tutto il cuore. Va a scuola «con il giubbino viola, il cappello della Fiorentina, e non risponde a chi lo prende in giro - racconta la mamma sui social -. Quest’anno però c’è stato un momento in cui quel giubbino non lo voleva più indossare». La Fiorentina è ultima in classifica, le prese in giro sono tante. Troppe. Ma Tommy è un tifoso vero e dopo qualche sofferenza sportiva di troppo capisce e il giubbino non lo molla più.

La storia di Tommy in breve ha fatto il giro del web tanto che nemmeno la mamma - Vania Franchi, un cognome da predestinata - ci può credere. «Siamo stati sommersi d’affetto, per la prima volta Tommy si sente parte della grande famiglia viola». Tommaso fa il portiere nei pulcini del Codogno e sogna di diventare come De Gea, anche se il suo calciatore preferito è Dodo: «Per Natale ci ha chiesto la maglietta, vorrebbe tanto incontrarlo». Nella letterina a Babbo Natale, la salvezza non è contemplata: «Tommy non ci pensa nemmeno, lui sa che la Fiorentina si salverà. Una vittoria con l’Udinese ci farebbe felici, come sempre guarderemo la partita tutti insieme». Già, perché l’amore per la Viola nasce lontano. Negli anni Cinquanta, per la precisione, in un piccolo paese toscano in Garfagnana, dove un altro bambino scriveva una lettera alla Fiorentina insieme agli amici. Non si aspettava risposta, che invece arrivò sotto forma di maglietta firmata da tutti i giocatori. «Mio padre tifa Fiorentina da quel giorno e ha fatto amare i colori viola anche a tutti noi - spiega Vania -, pensa che la sorella di Tommy si chiama Viola». Come nei migliori film di Natale, ora manca solo il lieto fine.