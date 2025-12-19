La Fiorentina è ultima, ma lui non vuole togliersi il giubbino viola: la storia del baby tifoso virale sui social

Fiorentina, la storia del baby tifoso Tommy virale sui social

A raccontarne la storia, divenuta presto virale sui social, è la madre: " Lui è Tommaso, ha 7 anni. Vive in Lombardia, in provincia di Lodi. Ha una mamma toscana che da sempre tifa Fiorentina che gli ha trasmesso la sua passione - ha scritto sui social in un lungo post, pubblicato a corredo di una foto in cui si vede il figlio vestito di viola -. A Tommaso non è mai importato nulla del fatto che a scuola tutti tifino Milan, Juve o Inter. Lui entra con il giubbino viola, il cappello della Fiorentina, e non risponde a chi lo prende in giro. Da grande vuole diventare come De Gea. Ha partecipato all’addio al calcio di Pepito Rossi e in mano teneva uno striscione per Batistuta: uno che non ha mai visto giocare dal vivo, ma di cui conosce ogni singolo gol. Quest’anno però c’è stato un momento in cui quel giubbino non lo voleva più indossare. Perché se nella vita c'è di peggio, si sa, a 7 anni le prese in giro degli altri bambini possono far male. Poi, partita dopo partita. Sconfitta dopo sconfitta. Quel giubbino l’ha rimesso. E quando qualcuno gli dice che la sua squadra andrà in Serie B, lui risponde sicuro: 'No. Alla fine si salverà'. Tommaso ha 7 anni. Ed è mio figlio. Io oggi sento il peso di avergli trasmesso l'amore per una squadra che probabilmente non gli darà mai gioie sportive. Ma d’altronde, tifare Fiorentina non è roba per tutti. E Tommy è una forza".