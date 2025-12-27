Piccoli cade a terra, paura per la Fiorentina: il bellissimo gesto dei tifosi del Parma

PARMA - Momenti di forte apprensione allo Stadio Ennio Tardini nel finale della sfida tra Parma e Fiorentina. Roberto Piccoli è rimasto a terra dopo un duro contrasto di gioco, attirando l’attenzione dei presenti solo alcuni secondi più tardi. Nessuno, inizialmente, si era accorto della situazione del centravanti viola: l’azione era stata infatti ribaltata rapidamente dai gialloblù, con il pallone portato nella metà campo opposta. A richiamare l’attenzione dell’arbitro è stato Simone Corvi, che ha segnalato immediatamente quanto stava accadendo alle sue spalle. Una volta che il pallone è uscito dal campo, il direttore di gara Marco Guida ha fermato il gioco e si è subito recato a sincerarsi delle condizioni dell’attaccante della Fiorentina. Il match è rimasto interrotto per circa un paio di minuti, con l’ingresso in campo dei sanitari.