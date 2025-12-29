Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Iachini sulla Fiorentina: "Se mi chiamassero non esiterei a dare una mano"

L'allenatore ha commentato la situazione della squadra: "I calciatori giocano con preoccupazione. Paratici? Cercherà di dare una mano"
6 min
TagsFiorentinaIachinivanoli
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

"Faccio l'in bocca al lupo a Paolo Vanoli: ne ha bisogno in questo momento. Ci sono passato anch'io, per un allenatore sono momenti di grande responsabilità". Beppe Iachini ha parlato così ai microfoni di Radio Anch'Io Sport del momento della Fiorentina. Il tecnico è stato l'ultimo in panchina a Firenze  chiamato a lottare per non retrocedere. Era la stagione 2019-20: "Quando arrivai  la squadra era vicina alla zona retrocessione, c'era molta pressione. Abbiamo dovuto fare una grande rimonta. Alla fine siamo arrivati al decimo posto: una grande rincorsa che all'esterno sembrò quasi scontata. Ma, guardando quello che sta accadendo oggi, forse così scontata non era" Adesso il momento sembra più arduo, con i viola all'ultimo posto in classifica. 

Iachini sulla situazione della Fiorentina: "Ora non deve esserci paura". Su Paratici...

"All'inizio della stagione si pensava che la Fiorentina potesse fare un campionato di tutt'altro tipo. Ma non è accaduto. E quando succede sale la pressione, i calciatori giocano con preoccupazione e con una tensione che poi si portano in campo". Beppe Iachini è ben conscio della difficoltà di giocare nelle movimentate acque della bassa classifica. L'allenatore, che alla Fiorentina ha un passato sia da giocatore (sei anni) che da giocatore, ha risposto alla domanda di una possibile chiamata da parte dla società: "In questo momento non ci sono stati veri e propri contatti. Faccio solo un grande in bocca al lupo a tutto l'ambiente viola, a cui sono molto legato. Poi quello che accadrà domani, si vedrà. Non esiterei a dare una mano: la Fiorentina è sempre una grande società, al di là del momento che sta vivendo". Iachini ha provato a spiegare il momento della squadra: "Per i calciatori è una situazione anomala. Bisogna superare difficoltà inaspettate anche a livello psicologico. Ci sono i margini per poter risistemare. Serve una serie di risultati consecutivi per poter sbloccare la situazione e tornare a giocare con la giusta serenità. Ora, ultimi, non c'è più motivo di dover essere impauriti". Sull'imminente arrivo di Paratici: "Lo conosco da tanti anni. È un professionista che ha affrontato tante situazioni, sia molto positive con vittorie importanti sia anche quelle da rimettere in sesto. È una persona molto competente, se dovesse arrivare sicuramente cercherà di dare una grande mano alla società e alla squadra".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Rivoluzione ParaticiLa squadra che non c'è

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS