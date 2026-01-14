Fiorentina, ufficiale: Paratici è il nuovo direttore sportivo. Quando assumerà l'incarico
La notizia era nota da settimane, adesso è arrivata l'ufficialità. Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo stesso club toscano, attraverso un comunicato ufficiale. L'incarico dirigenziale non sarà assunto immediatamente da Paratici. Il Tottenham, infatti, ha deciso di liberare Paratici solamente una volta terminata la finestra invernale di trasferimenti, che condurrà quindi per il club di Premier League.
Paratici alla Fiorentina, il comunicato
Attraverso i propri profili social ufficiali il club viola ha annunciato la nuova figura dirigenziale: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". In contemporanea anche il Tottenham ha annunciato la partenza nel mese di febbraio di Paratici. Nel comunicato degli Spurs è presente anche una dichiarazione di Vinai Venkatesham, amministratore delegato del club, il quale ha dichiarato: “Abbiamo concordato che Fabio farà ritorno in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il contributo dato al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro”.