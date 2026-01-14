Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, ufficiale: Paratici è il nuovo direttore sportivo. Quando assumerà l'incarico

Il dirigente, dopo l'avventura in Premier League con il Tottenham è  pronto al rientro in Italia
2 min
TagsFiorentinaParatici
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

La notizia era nota da settimane, adesso è arrivata l'ufficialità. Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo stesso club toscano, attraverso un comunicato ufficiale. L'incarico dirigenziale non sarà assunto immediatamente da Paratici. Il Tottenham, infatti, ha deciso di liberare Paratici solamente una volta terminata la finestra invernale di trasferimenti, che condurrà quindi per il club di Premier League.

Paratici alla Fiorentina, il comunicato

Attraverso i propri profili social ufficiali il club viola ha annunciato la nuova figura dirigenziale: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". In contemporanea anche il Tottenham ha annunciato la partenza nel mese di febbraio di  Paratici. Nel comunicato degli Spurs è presente anche una dichiarazione di Vinai Venkatesham, amministratore delegato del club, il quale ha dichiarato: “Abbiamo concordato che Fabio farà ritorno in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il contributo dato al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Le ultime sul calciomercatoLe ultime sulla Fiorentina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS