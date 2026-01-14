Fiorentina, ufficiale: Paratici è il nuovo direttore sportivo. Quando assumerà l'incarico

La notizia era nota da settimane , adesso è arrivata l'ufficialità. Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina . Ad annunciarlo è stato lo stesso club toscano, attraverso un comunicato ufficiale. L'incarico dirigenziale non sarà assunto immediatamente da Paratici. Il Tottenham , infatti, ha deciso di liberare Paratici solamente una volta terminata la finestra invernale di trasferimenti , che condurrà quindi per il club di Premier League.

Paratici alla Fiorentina, il comunicato

Attraverso i propri profili social ufficiali il club viola ha annunciato la nuova figura dirigenziale: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". In contemporanea anche il Tottenham ha annunciato la partenza nel mese di febbraio di Paratici. Nel comunicato degli Spurs è presente anche una dichiarazione di Vinai Venkatesham, amministratore delegato del club, il quale ha dichiarato: “Abbiamo concordato che Fabio farà ritorno in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il contributo dato al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro”.