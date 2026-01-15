La Fiorentina presenta Solomon: "Quando ho visto la classifica non ci credevo"

Giornata di presentazioni al Viola Park, dove ha parlato per la prima volta da giocatore della Fiorentina Manor Solomon , nuovo rinforzo viola arrivato in prestito dal Tottenham dopo una breve esperienza al Villarreal. L’esterno israeliano ha già collezionato alcuni minuti nelle gare contro Cremonese, Lazio e Milan e ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura: "Sono contento di essere qui. Non ho fatto caso ai fischi , ho già vissuto situazioni simili in Spagna e so che possono succedere. Non sono qui per parlare di politica, ma di calcio. Io sono israeliano, ebreo e amo il mio Paese, ma la mia scelta di venire qui non ha nulla a che fare con questioni politiche ".

Fiorentina, la conferenza di presentazione di Salomon

L’ex Tottenham ha poi parlato delle differenze tra i campionati in cui ha giocato: "Sono qui da due settimane, ma ho già notato che la Serie A è molto più tattica rispetto alla Premier League, dove i ritmi sono più alti. Non vedo l’ora di conoscere sempre meglio questo campionato". Decisiva per la sua scelta è stata la chiamata della Fiorentina: "Quando ho visto la classifica mi sono detto: 'No, è impossibile che la Fiorentina sia ultima'. Poi ho parlato con i dirigenti e ho capito che si tratta di una grande squadra. Mi piacciono le sfide e sono convinto che con il nuovo allenatore e i nuovi giocatori riusciremo a salvarci e a costruire qualcosa di importante per il futuro". Infine, un pensiero sulla Nazionale italiana, affrontata nelle qualificazioni mondiali: "È una grande squadra, quella partita persa 4-3 è ancora nella mia testa. Hanno giocatori di qualità e spero che riescano a qualificarsi".