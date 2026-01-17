Addio Rocco, presidente delle opportunità negate

È morto Rocco Commisso. Aveva 76 anni. Per la Fiorentina un dolore dietro l'altro.

Attraverso il calcio - si era interessato al Milan prima di prendere la Fiorentina - Commisso aveva cercato di restituire alla sua Italia una parte di quello che l'Italia gli aveva dato e anche negato.

Uomo di cultura, intuizioni e coraggio, in America era diventato ricchissimo.

La Viola era il suo "guardate cosa sono diventato nel Paese delle opportunità". Che l'Italia ritrovata non ha saputo o voluto offrirgli. Penso ad esempio allo stadio nuovo per il quale era disposto a mettere mezzo miliardo.