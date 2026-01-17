Rocco Commisso morte diretta, tutte le reazioni per il presidente della Fiorentina LIVE

La notizia arrivata nella notte sconvogle la Fiorentina e il mondo del calcio: è morto Rocco Commisso . Il club viola sul proprio sito scrive: "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso . Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa". Immediati i tanti messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia: segui tutto in diretta tra Italia e Stati Uniti.

9:24

Il lungo messaggio della Lazio e le parole di Lotito

La Società Sportiva Lazio esprime il proprio sincero cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina.

Nel corso della sua presidenza, Rocco Commisso ha saputo costruire e consolidare un progetto solido, restituendo alla Fiorentina stabilità, identità e una visione chiara di crescita sportiva e strutturale. Un percorso portato avanti con determinazione, senso di responsabilità e profondo attaccamento al Club e alla sua tifoseria, lasciando un segno riconoscibile nel calcio italiano. In questo momento di grande dolore, la Lazio si unisce al lutto che ha colpito la famiglia Commisso, la Fiorentina e l’intera comunità viola.

Il Presidente Claudio Lotito dichiara: “I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze.”

La S.S. Lazio partecipa al cordoglio, rendendo omaggio alla memoria di un Presidente che ha saputo lasciare un’impronta concreta e duratura.

9:16

Il comunicato del Sassuolo

Il Sassuolo: "La famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e tutto il Sassuolo Calcio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, imprenditore visionario e lungimirante dirigente sportivo. Il club si unisce commosso al dolore della famiglia Commisso e di tutto il mondo viola".

9:00

I ricordi di Parma e Spezia

"Alla famiglia Commisso, all’ACF Fiorentina e a tutta la comunità viola vanno le nostre più sentite condoglianze", questo il messaggio del Parma sui social. Questo invece quello dello Spezia: "Le più sentite condoglianze alla famiglia Commisso e a tutto il Club Viola".

8:43

La Roma si unisce al cordoglio per Commisso

"L'AS Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso Il nostro pensiero va alla famiglia, al Club e a tutti i tifosi viola": così il club giallorosso su X

8:41

Il messaggio del Palermo per Commisso

Anche il Palermo ha voluto ricordare così Commisso: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’ACF Fiorentina Rocco B. Commisso"

8:29

Il cordoglio della Salernitana

Questo, invece, il messaggio della Salernitana: "La proprietà, la dirigenza e tutta l’U.S. Salernitana 1919 si stringono attorno al dolore che ha colpito l’ACF Fiorentina per la scomparsa del presidente Rocco Commisso. La società granata esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia Commisso ed a tutto il mondo viola"

8:25

Il commento su Instagram dell'agente di Bove

Per far capire lo spessore umano di Rocco Commisso forse può bastare anche il commento Instagram sotto al post della Fiorentina di Diego Tavano, agente di Edoardo Bove: "Grazie per la sensibilità che hai avuto con Edoardo. Non la dimenticheremo mai"

8:13

Commisso, il tweet del Napoli

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano all’enorme dolore della famiglia e del Club viola per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso": questo il messaggio di cordoglio del Napoli

8:01

Il messaggio di Aurelio De Laurentiis per Commisso

"Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano": così su X Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

8:00

Il comunicato del Parma per la morte di Commisso

Questo il comunicato del Parma per la morte di Commisso: "Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la società Parma Calcio esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina. Imprenditore e uomo di sport, ha sempre dimostrato una profonda passione per il calcio, guidando la Fiorentina con dedizione, visione e grande senso di appartenenza. Alla famiglia Commisso, all’ACF Fiorentina e a tutta la comunità viola vanno le nostre più sentite condoglianze".

7:57

Commisso, la notizia fa il giro del mondo

La notizia della morte di Commisso è sulle principali testate on line non solo italiane e americane, ma di tutto il mondo

7:26

Commisso, dubbio Fiorentina

Domani alle 15 la Fiorentina sarà impegnata a Bologna. Possibile che la partita delle 15 venga posticipata ma ancora non ci sono notizie in tal senso

7:25

Commisso, migliaia i messaggi di Cordoglio

Migliaia i messaggi di cordoglio per Commisso. E in Italia sono ancora le 7 di mattina

7:23

New York Cosmos, il comunicato su Commisso

Queste, invece, le parole dei New York Cosmos: "I New York Cosmos piangono la scomparsa di Rocco B. Commisso. Onoriamo la vita di Rocco B. Commisso, un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al gioco del calcio e al futuro di questo sport in questo Paese. Rocco ha lottato per il meglio del calcio americano, credendo nella crescita di questo sport, nell'importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare la prossima generazione. I New York Cosmos esprimono le loro più sentite condoglianze alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alla famiglia allargata e a tutti coloro la cui vita è stata influenzata da Rocco"

7:21

Commisso, alle 3.30 italiane il comunicato della Fiorentina

Alle 3.30 italiane è arrivato il comunicato della Fiorentina sulla morte di Commisso

7:05

Il comunicato della Fiorentina

La prima reazione è proprio quella della Fiorentina, che nel suo comunicato ha scritto: "Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato, passando giornate indimenticabili con i ragazzi e le ragazze delle squadre giovanili, con una carezza e un sorriso sempre per tutti. Inarrestabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende Mediacom e Fiorentina e al futuro di queste. Il calcio era il suo amore e la Fiorentina lo è diventata sette anni fa quando Rocco ha preso il comando del club Viola e ha iniziato ad amare i suoi tifosi, i colori e la città di Firenze. ‘Chiamatemi Rocco’ aveva semplicemente detto a tutti, con la sua straordinaria empatia. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna ‘Forza e Cuore’ ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini. Il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina, vivrà per sempre portando il suo nome. Un segno indelebile dell'affetto e della voglia di guardare al futuro dei giovani. Proprio i ‘suoi’ ragazzi che sono cresciuti nel vivaio, conquistando trofei giovanili e proseguendo il proprio percorso nelle prime squadre maschili e femminili della Fiorentina. Sotto la sua guida la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia. La famiglia Commisso desidera ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi momenti così delicati ed è certa che il ricordo e la memoria di Rocco rimarrà per sempre nei cuori delle tante persone che gli hanno voluto bene e che hanno passato momenti difficili e momenti bellissimi insieme a lui. Un pensiero grande in un momento così triste va a tutte le persone della Fiorentina, staff, giocatori, dipendenti, a tutti le persone che conoscevano Rocco, a tutto il popolo viola e soprattutto a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che continueranno a portare in Italia e nel mondo i colori viola e il ricordo del nostro Rocco. Ci manchi e ci mancherai sempre".

Firenze