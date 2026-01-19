Funerali Commisso a New York, sarà possibile seguirli online: ecco come

Nonostante la tragica scomparsa del presidente Rocco Commisso, ieri la viola si è presentata in campo, battendo il Bologna ed omaggiando sul campo l'imprenditore italo-americano scomparso all'età di 76 anni. La notizia ha spiazzato il calcio italiano ed internazionale, sono stati tramite numerosissimi messaggi di cordoglio, arrivati per la famiglia Commisso.