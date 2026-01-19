Funerali Commisso a New York, sarà possibile seguirli online: ecco come
Nonostante la tragica scomparsa del presidente Rocco Commisso, ieri la viola si è presentata in campo, battendo il Bologna ed omaggiando sul campo l'imprenditore italo-americano scomparso all'età di 76 anni. La notizia ha spiazzato il calcio italiano ed internazionale, sono stati tramite numerosissimi messaggi di cordoglio, arrivati per la famiglia Commisso.
Funerali a New York, ecco come seguirli
La Fiorentina ha annunciato, tramite una nota ufficiale sul sito, che i funerali di Rocco Commisso si svolgeranno in America e sarà possibile seguirli in diretta: "I funerali del Presidente Rocco Commisso che si svolgeranno a New York nella chiesa di St. Patrick il 21 gennaio alle ore 10.00 (le 16.00 in Italia) potranno essere seguiti attraverso i canali ufficiali social di St. Patrick's Cathedral NYC".