Bologna-Fiorentina diretta Serie A: segui la partita di oggi nel ricordo di Commisso LIVE
A un giorno dalla morte del presidente Rocco Commisso, la Fiorentina scende in campo. Al Dall'Ara la squadra di Paolo Vanoli affronta il Bologna di Vincenzo Italiano nel derby dell'Appennino. I viola sono chiamati a continuare a fare punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani hanno come obiettivo dare continuità alla vittoria di Verona. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
15:02
1' - Al via Bologna-Fiorentina
Inizia Bologna-Fiorentina. Palla in possesso dei padroni di casa.
15:02
Minuto di silenzio per Rocco Commisso
"Ciao presidente!" così recita uno striscione presentato nel settore ospiti. Impassibile ma emozionato Vincenzo Italiano, allenatore più longevo dell'era Commisso durante il minuto di silenzio.
14:55
Fiorentina con il lutto al braccio
La Fiorentina scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Rocco Commisso.
14:52
De Gea: "Saremo anche più uniti adesso"
De Gea prima della partita ha parlato a DAZN: "Voglio mandare un abbraccio alla famiglia Commisso da parte della società e ringraziare per tutto ciò che hanno fatto per la Fiorentina. E' stato un uomo di grande umiltà, che ha fatto tanto per un club come la Fiorentina. Saremo anche più uniti adesso, abbiamo una responsabilità di fare qualcosa di importante. Sappiamo qual è il nostro obiettivo. Abbiamo fatto buoni risultati nelle ultime partite e dobbiamo dare continuità. Sappiamo che sarà una gara difficile"
14:49
Vitik non ce la fa, gioca Casale
Cambio dell'ultima ora nella formazione del Bologna. Non ce la fa Vitik. Al suo posto Casale scenderà in campo dal primo minuto.
14:48
Bologna, Di Vaio: "La Fiorentina ha scelto di giocare, rispettiamo la decisione e lo faremo nel migliore dei modi"
Marco Di Vaio direttore sportivo del Bologna, a DAZN: "Non sarà una partita come le altre. Ci dispiace molto per la Fiorentina e il presidente, una persona che ha fatto investimenti nel nostro calcio e ha messo tanta passione. Ha dato una linea importante al proprio club. Ci tocca. Facciamo le condoglianze e ci stringiamo attorno alla famiglia. Ma dobbiamo andare avanti. La Fiorentina ha scelto di giocare, rispettiamo la decisione e lo faremo nel migliore dei modi".
14:37
Una maglia speciale per la Fiorentina
La Fiorentina è scesa in campo per il riscaldamento con una maglia speciale. "Grazie Rocco" la scritta davanti, con sulla schiena "Rocco" e il numero 1.
14:34
Fiorentina, Ferrari: "Commisso è stata una persona eccezionale"
Alessandro Ferrari, il direttore generale della Fiorentina, a DAZN, ha onorato Rocco Commisso: "Una persona eccezionale. Ci ha dato tutto. Ci è stato vicino. I tanti messaggi ricevuti raccontano bene la persona che è stata. Chiunque ha riconosciuto il suo gran cuore. Desidero ringraziare da parte della famiglia tutti coloro i quali son stati vicini. E' stato un guerriero. Per quello oggi siamo qui a giocare. Chi ha conoscuto Rocco non avrebbe avuto dubbi sul fatto che avrebbe voluto giocare. Sono tutti qui, anche gli indisponibili. Il gruppo è sempre più unito. Dobbiamo regalargli qualcosa. Se chiudo gli occhi vedo lui che sorride e accarezza un ragazzo o una ragazza del settore giovanile".
14:28
Kean non fa parte della partita
Moise Kean non prenderà parte alla sfida Bologna-Fiorentina. L'attaccante italiano è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati a causa di alcuni problemi alla caviglia.
14:14
I ringraziamenti della Fiorentina e della famiglia Commisso
La Fiorentina in mattinata ha pubblicato un comunicato nel quale ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno mostrato vicinanza in seguito alla scomparsa di Rocco Commisso: "La Famiglia Commisso e la Fiorentina desiderano esprimere la loro profonda gratitudine per tutti coloro, dalle Federazioni Sportive a tutti i Club, dai tifosi, dai rappresentanti delle Istituzioni Sportive e Politiche ai comuni cittadini, che hanno voluto esprimere pubblicamente o privatamente la loro vicinanza per la scomparsa di Rocco. In questo momento di profondo dolore e sconforto, sentire un così grande affetto, che va ben oltre il solo mondo del calcio e testimonia quanto Rocco sia entrato nel cuore della gente, ci riempie il cuore e ci conferma quanto il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile".
14:00
La formazione ufficiale della Fiorentina
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.
13:58
La formazione ufficiale del Bologna
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
13:46
Manca poco al fischio d'inizio
Il calcio d'inizio tra Bologna e Fiorentina sarà alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara.
Stadio Dall'Ara - Bologna