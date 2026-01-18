Bologna-Fiorentina diretta Serie A: segui la partita di oggi nel ricordo di Commisso LIVE

De Gea prima della partita ha parlato a DAZN: "Voglio mandare un abbraccio alla famiglia Commisso da parte della società e ringraziare per tutto ciò che hanno fatto per la Fiorentina. E' stato un uomo di grande umiltà, che ha fatto tanto per un club come la Fiorentina. Saremo anche più uniti adesso, abbiamo una responsabilità di fare qualcosa di importante. Sappiamo qual è il nostro obiettivo. Abbiamo fatto buoni risultati nelle ultime partite e dobbiamo dare continuità. Sappiamo che sarà una gara difficile"

14:49

Vitik non ce la fa, gioca Casale

Cambio dell'ultima ora nella formazione del Bologna. Non ce la fa Vitik. Al suo posto Casale scenderà in campo dal primo minuto.

14:48

Bologna, Di Vaio: "La Fiorentina ha scelto di giocare, rispettiamo la decisione e lo faremo nel migliore dei modi"

Marco Di Vaio direttore sportivo del Bologna, a DAZN: "Non sarà una partita come le altre. Ci dispiace molto per la Fiorentina e il presidente, una persona che ha fatto investimenti nel nostro calcio e ha messo tanta passione. Ha dato una linea importante al proprio club. Ci tocca. Facciamo le condoglianze e ci stringiamo attorno alla famiglia. Ma dobbiamo andare avanti. La Fiorentina ha scelto di giocare, rispettiamo la decisione e lo faremo nel migliore dei modi".

14:37

Una maglia speciale per la Fiorentina

La Fiorentina è scesa in campo per il riscaldamento con una maglia speciale. "Grazie Rocco" la scritta davanti, con sulla schiena "Rocco" e il numero 1.

14:34

Fiorentina, Ferrari: "Commisso è stata una persona eccezionale"

Alessandro Ferrari, il direttore generale della Fiorentina, a DAZN, ha onorato Rocco Commisso: "Una persona eccezionale. Ci ha dato tutto. Ci è stato vicino. I tanti messaggi ricevuti raccontano bene la persona che è stata. Chiunque ha riconosciuto il suo gran cuore. Desidero ringraziare da parte della famiglia tutti coloro i quali son stati vicini. E' stato un guerriero. Per quello oggi siamo qui a giocare. Chi ha conoscuto Rocco non avrebbe avuto dubbi sul fatto che avrebbe voluto giocare. Sono tutti qui, anche gli indisponibili. Il gruppo è sempre più unito. Dobbiamo regalargli qualcosa. Se chiudo gli occhi vedo lui che sorride e accarezza un ragazzo o una ragazza del settore giovanile".