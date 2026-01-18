Mandragora, dedica da brividi per Commisso: il gesto dopo il gol in Bologna-Fiorentina

Mandragora segna e dedica l'esultanza a Commisso

Subito dopo il gol, il centrocampista viola è corso a bordocampo verso la panchina per farsi passare una maglietta della Fiorentina con scritto "Rocco 5" sul retro, mostrandola alla telecamera e poi baciandola in ricordo del presidente scomparso solo il giorno prima. Un momento speciale in una giornata piena di ricordi, tra il pre-partita e il minuto di silenzio, dedicati a Commisso.

Mandragora: "Perdiamo un pezzo della Fiorentina"

"Per noi è una grande perdita. Un anno e mezzo fa abbiamo perso Joe (Barone, ndr), adesso è venuto a mancare il presidente, perdiamo un pezzo importantissimo di Fiorentina. Questa vittoria è per lui e per la famiglia che in questo momento sta attraversando un momento difficile". Così Rolando Mandragora ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta in casa del Bologna.