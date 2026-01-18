Corriere dello Sport.it
Mandragora, dedica da brividi per Commisso: il gesto dopo il gol in Bologna-Fiorentina

Il centrocampista viola sblocca la sfida al Dall'Ara e l'esultanza è tutta per il ricordo del presidente scomparso: ecco cosa ha fatto
3 min
BOLOGNA - Una partita particolare per la Fiorentina, in campo al Dall'Ara contro il Bologna subito dopo la drammatica scomparsa del presidente Commisso. Una partita iniziata bene per i viola, con il gol di Ndour poi però annullato per fuorigioco. Un minuto dopo, al 19', la Fiorentina risblocca subito con Mandragora, che dedica tutta l'esultanza proprio a Commisso.

Mandragora segna e dedica l'esultanza a Commisso

Subito dopo il gol, il centrocampista viola è corso a bordocampo verso la panchina per farsi passare una maglietta della Fiorentina con scritto "Rocco 5" sul retro, mostrandola alla telecamera e poi baciandola in ricordo del presidente scomparso solo il giorno prima. Un momento speciale in una giornata piena di ricordi, tra il pre-partita e il minuto di silenzio, dedicati a Commisso.

Mandragora: "Perdiamo un pezzo della Fiorentina"

"Per noi è una grande perdita. Un anno e mezzo fa abbiamo perso Joe (Barone, ndr), adesso è venuto a mancare il presidente, perdiamo un pezzo importantissimo di Fiorentina. Questa vittoria è per lui e per la famiglia che in questo momento sta attraversando un momento difficile". Così Rolando Mandragora ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta in casa del Bologna.

