Commisso, il saluto della Fiorentina e il ricordo commovente di Comuzzo: chi c'era a Firenze

Firenze si stringe stretta, come troppo spesso ha dovuto fare negli ultimi anni, per piangere Rocco Commisso . Ultimo saluto in quella che era diventata la sua città d'adozione al presidente italo-americano, scomparso nella notte italiana tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio a 76 anni dopo una lunga malattia. Prima delle 18 alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore hanno iniziato ad arrivare ex calciatori e vip, ma anche tanti semplici tifosi che negli anni si sono affezionati a Rocco, come a lui piaceva essere chiamato. Presente alla messa in suffragio anche la Fiorentina al gran completo, dalla dirigenza alla squadra.

Fiorentina, il ricordo di Comuzzo: "Commisso come un secondo padre"

Pietro Comuzzo ha voluto fermarsi con la stampa presente per spendere qualche parola in memoria di Commisso: "Per me è stato fin da subito quasi un secondo papà. lo personalmente ho subito un lutto abbastanza importante in famiglia e il mio ricordo più speciale di lui è che pochi giorni dopo lui è stato il primo a venirmi vicino: mi strinse la mano". Il difensore viola ricorda il presidente con un sorriso: "Era una persona speciale sotto ogni punto di vista. Il mio ricordo di lui è non su ciò che ha lasciato proprio a livello fisico, ma soprattutto quello che ha lasciato dentro i nostri cuori". Come il Viola Park: "Probabilmente è il suo lascito più grande. Ci ha dato la possibilità e ci sta dando la possibilità tuttora di allenarci in uno dei centri sportivi più belli e all'avanguardia del mondo. Di questo sicuramente non possiamo che ringraziarlo e per tutto il resto cercare di onorarlo e di rispettarlo il più possibile in campo tramite le prestazioni e le partite". Un aneddoto finale: "Ogni volta che era al Viola Park o dopo le partite era sempre pronto con un sorriso a starti vicino, e lo faceva con chiunque, non solo con me, ma con ogni giocatore o dirigente. Quando penso a lui, mi torna in mente questa persona, questo uomo che ti viene lì, che ti stringe la mano e che ti sorride". Il pensiero è onorarlo al meglio: "In campo, è quello che faremo e questo sicuramente adesso è un motivo in più per lui, per tutta la Fiorentina, per tutta Firenze, questo è un motivo di di orgoglio e di rispetto ancora più per lui. Daremo tutto come stiamo dando, e cercheremo di dare e fare il meglio possibile".

Messa per Commisso a Firenze: tutti i presenti

Sono arrivati ieri dagli Stati Uniti anche i membri della famiglia di Commisso, dalla moglie Catherine al figlio Joseph, nuovo vicepresidente e Ceo ad interim di Mediacom. Dopo la messa, probabilmente saranno al Franchi domani per la sfida di Coppa Italia contro il Como. Piazza Duomo a Firenze si è affollata in poco tempo: presenti, tra gli altri, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, l'ad Luigi De Siervo, il presidente Figc Gabriele Gravina, il presidente Lega Pro Matteo Marani, il Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus Gianluca Pessotto, l'ad del Bologna Claudio Fenucci, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, il dg dell'Atalanta Umberto Marino, il direttore generale della Primavera e della Lazio Women Enrico Lotito, ma anche gli ex Fiorentina Antognoni, Frey, Borja Valero, Toldo, Dainelli.