Paratici nuovo direttore sportivo della Fiorentina, ora è ufficiale: la nota del club

FIRENZE - Ora è ufficiale: Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina , che lo aveva già annunciato a metà gennaio con una presentazione social che aveva fatto discutere e ora gli dà finalmente il benvenuto con un comunicato pubblicato sul sito del club , con la presentazione fissata per le ore 13 di domani (5 febbraio).

Paratici nuovo direttore sportivo della Fiorentina: la nota ufficiale

Questa la nota della società: "ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione - composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso - gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale".

Il messaggio di benvenuto del presidente Giuseppe B. Commisso

In occasione del suo arrivo il presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto per l'ex dirigente di Juve e Tottenham: “Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita”.