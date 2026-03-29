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domenica 29 marzo 2026
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Parisi: "Io sposo Firenze. Amore e passione, qui è casa: posso guardare oltre il 2029"

Il cursore di fascia mancina della Fiorentina tra presente e futuro nell'intervista esclusiva al Corriere dello Sport - Stadio
Francesco Gensini
1 min
TagsoggiParisiFiorentina
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Ci sono tanti modi di leggere la risalita della Fiorentina in classifica e una di queste si chiama sicuramente Fabiano Parisi. La novità tattica del terzino sinistro che diventa ala destra: l'idea è stata di Vanoli, l'esterno campano l'ha messa in pratica, la Fiorentina

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