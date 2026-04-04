Rabbia Fagioli, i tifosi del Verona lo insultano: lui si gira e scoppia il caos

Momenti di altissima tensione nel finale di Verona-Fiorentina, dove protagonista assoluto è stato Nicolò Fagioli. Il centrocampista viola, autore del gol decisivo pochi minuti prima, ha acceso involontariamente una vera e propria miccia sugli spalti e in campo. Dopo la rete del vantaggio, il Verona conquista una punizione dal limite. Proprio in quel momento, i tifosi di casa iniziano a bersagliare Fagioli con insulti continui. Il giocatore si gira verso la curva e risponde in modo plateale: prima il gesto del silenzio con il dito davanti al naso, poi un saluto ironico.