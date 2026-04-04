Missione compiuta. Per cancellare l'andata e lo spettro della retrocessione. Impossibile dimenticare il 2-1 del Verona al Franchi, quando la Fiorentina era isolata in fondo alla classifica a metà dicembre con appena 6 punti fatti e staccata di ben 8 dal quart’ultimo posto. Adesso la situazione è cambiata, perché la rete decisiva di Fagioli al Bentegodi vale tanto in chiave salvezza e per dare una sterzata a questa stagione iniziata sotto una cattiva stella. La squadra di Vanoli ringrazia le parate di De Gea , premiato come migliore in campo, e l'estro del centrocampista, autore degli unici due tiri in porta dei gigliati: traversa in apertura di match, gol nei minuti finali. Una beffa per gli scaligeri, che giocano una gara coraggiosa, una manna per i toscani, che vedono la luce dopo mesi di buio. Segui gli aggiornamenti in diretta .

20:53

Fagioli "colpevole" dell'espulsione di Suslov e Gudmundsson

Beccato dal pubblico scaligero dopo il gol, Fagioli risponde alla curva del Verona, zittendola a gesti. Una reazione che scatena il parapiglia che porterà all'espulsione di Suslov e Gudmundsson.

20:50

La situazione in zona salvezza

Questa la classifica in zona salvezza, al netto delle gare ancora da giocare: la Fiorentina respira, salendo a 32 punti e sorpassa il Cagliari sconfitto dal Sassuolo e che resta fermo a quota 30. Seguono la Cremonese con 27 punti e le ultime tre, nell'ordine il Lecce, sempre a quota 27, il Pisa e il Verona fermi a 18.

20:39

De Gea: "Le parate e il risultato sono per il mio papà"

De Gea, premiato come migliore in campo, ha una dedica speciale da fare: "Tutte le mie parate sono per il mio papà che è in ospedale e non sta passando un momento facile. La vittoria è bella e importante per noi anche in vista della partita con il Crystal Palace. Li ho affrontati tante vole in Premier, giocare sul loro campo, in uno stadio piccolo, non sarà semplice, ma la vittoria di oggi ci dà fiducia e andremo a Londra più tranquilli".

20:36

Capitan Ranieri esulta: "Siamo stati squadra"

Al termine del match è capitan Ranieri a lodare lo spirito della squadra: "Complimenti al Verona che ha giocato una partita di grande intensità, ma noi siamo stati compatti e abbiamo preso una vittoria che ci serviva tanto. Il calcio è così. La rissa finale? Cose di campo, niente di serio".

20:32

Vanoli pratico: "Al di là dell'estetica, ci prendiamo tre punti importantissimi"

Vanoli commenta così la vittoria della sua Fiorentina: "Abbiamo fatto un passo importante. A volte ci sono partite sporche come oggi, in cui l'estetica la devi lasciare da parte. Mi dispiace per il Verona che ha giocato una grande partita, ma all'andata era andata esattamente al contrario. Ora ci teniamo stretto il risultato e ricarichiamo le pile in vista della Conference. Kean era deluso come tutti gli italiani, ma il calciatore deve anche spare rialzare la testa e reagire, come dovrebbe fare tutto il calcio italiano. Per noi è un giocatore fondamentale da recuperare al 100%. Si è trattato di una settimana difficile con una partita da preparare che aveva una grande importanza, quindi ci teniamo stretti il risultato e guardiamo avanti".

20:22

Sammarco dispiaciuto: "Tante decisioni sbagliate a livello arbitrale"

Sammarco, tecnico del Verona, è fiero dei suoi, ma non nasconde il rammarico per il risultato finale: "I ragazzi hanno dimostrato di essere ancora vivi, giocando una partita di grande intensità. Dispiace per il gol, sul quale hanno influito tante decisioni sbagliate da parte del direttore di gara. Il cambio di Orban? Nonostante si fosse reso pericoloso in alcune occasioni, non mi sembrava in partita come Bowie. Di qui in avanti lavoreremo come e più di sempre per onorare il campionato fino alla fine".

19:57

+++ Finale al Bentegodi: vittoria pesantissima per la Fiorentina! +++

Si chiude il match del Bentegodi: non basta al Verona l'aver dato tutto, in un match giocato con grane coraggio, vince la Fiorentina, che ringrazia Fagioli, autore di un pesantissimo gol di Fagioli.