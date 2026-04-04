- 82'N. Fagioli (ass. : J. Harrison)
Colpo Fiorentina a Verona: Fagioli regala tre punti salvezza a Vanoli, Suslov e Gudmundsson espulsi
Missione compiuta. Per cancellare l'andata e lo spettro della retrocessione. Impossibile dimenticare il 2-1 del Verona al Franchi, quando la Fiorentina era isolata in fondo alla classifica a metà dicembre con appena 6 punti fatti e staccata di ben 8 dal quart’ultimo posto. Adesso la situazione è cambiata, perché la rete decisiva di Fagioli al Bentegodi vale tanto in chiave salvezza e per dare una sterzata a questa stagione iniziata sotto una cattiva stella. La squadra di Vanoli ringrazia le parate di De Gea, premiato come migliore in campo, e l'estro del centrocampista, autore degli unici due tiri in porta dei gigliati: traversa in apertura di match, gol nei minuti finali. Una beffa per gli scaligeri, che giocano una gara coraggiosa, una manna per i toscani, che vedono la luce dopo mesi di buio. Segui gli aggiornamenti in diretta.
20:53
Fagioli "colpevole" dell'espulsione di Suslov e Gudmundsson
Beccato dal pubblico scaligero dopo il gol, Fagioli risponde alla curva del Verona, zittendola a gesti. Una reazione che scatena il parapiglia che porterà all'espulsione di Suslov e Gudmundsson.
20:50
La situazione in zona salvezza
Questa la classifica in zona salvezza, al netto delle gare ancora da giocare: la Fiorentina respira, salendo a 32 punti e sorpassa il Cagliari sconfitto dal Sassuolo e che resta fermo a quota 30. Seguono la Cremonese con 27 punti e le ultime tre, nell'ordine il Lecce, sempre a quota 27, il Pisa e il Verona fermi a 18.
20:39
De Gea: "Le parate e il risultato sono per il mio papà"
De Gea, premiato come migliore in campo, ha una dedica speciale da fare: "Tutte le mie parate sono per il mio papà che è in ospedale e non sta passando un momento facile. La vittoria è bella e importante per noi anche in vista della partita con il Crystal Palace. Li ho affrontati tante vole in Premier, giocare sul loro campo, in uno stadio piccolo, non sarà semplice, ma la vittoria di oggi ci dà fiducia e andremo a Londra più tranquilli".
20:36
Capitan Ranieri esulta: "Siamo stati squadra"
Al termine del match è capitan Ranieri a lodare lo spirito della squadra: "Complimenti al Verona che ha giocato una partita di grande intensità, ma noi siamo stati compatti e abbiamo preso una vittoria che ci serviva tanto. Il calcio è così. La rissa finale? Cose di campo, niente di serio".
20:32
Vanoli pratico: "Al di là dell'estetica, ci prendiamo tre punti importantissimi"
Vanoli commenta così la vittoria della sua Fiorentina: "Abbiamo fatto un passo importante. A volte ci sono partite sporche come oggi, in cui l'estetica la devi lasciare da parte. Mi dispiace per il Verona che ha giocato una grande partita, ma all'andata era andata esattamente al contrario. Ora ci teniamo stretto il risultato e ricarichiamo le pile in vista della Conference. Kean era deluso come tutti gli italiani, ma il calciatore deve anche spare rialzare la testa e reagire, come dovrebbe fare tutto il calcio italiano. Per noi è un giocatore fondamentale da recuperare al 100%. Si è trattato di una settimana difficile con una partita da preparare che aveva una grande importanza, quindi ci teniamo stretti il risultato e guardiamo avanti".
20:22
Sammarco dispiaciuto: "Tante decisioni sbagliate a livello arbitrale"
Sammarco, tecnico del Verona, è fiero dei suoi, ma non nasconde il rammarico per il risultato finale: "I ragazzi hanno dimostrato di essere ancora vivi, giocando una partita di grande intensità. Dispiace per il gol, sul quale hanno influito tante decisioni sbagliate da parte del direttore di gara. Il cambio di Orban? Nonostante si fosse reso pericoloso in alcune occasioni, non mi sembrava in partita come Bowie. Di qui in avanti lavoreremo come e più di sempre per onorare il campionato fino alla fine".
19:57
+++ Finale al Bentegodi: vittoria pesantissima per la Fiorentina! +++
Si chiude il match del Bentegodi: non basta al Verona l'aver dato tutto, in un match giocato con grane coraggio, vince la Fiorentina, che ringrazia Fagioli, autore di un pesantissimo gol di Fagioli.
19:51
90' - Assedio Verona: maxi-recupero
Il Verona non ci sta e chiude riversandosi in avanti, Fiorentina che prova a restistre. Recupero maxi: ancora 7 minuti da giocare.
19:47
86' - Dieci contro dieci: fuori i due 10
Partita che si fa tesissima: reciproce scorrettezze tra Suslov e Gudmundsson, fuori i due numeri 10 e squadre in dieci contro dieci.
19:44
+++ 82' - Gol della Fiorentina con Fagioli! +++
Viola in vantaggio alla prima conclusione del primo tempo con Fagioli che trasforma il rigore in movimento offertogli da Harrison!
19:38
75' - Girandola di cambi
A quindici dalla fine arriva la girandola di cambi da parte dei due allenatori: da una parte dentro Bradaric e Suslov, dall'altra Fazzini e Balbo.
19:28
66' - Cambio controverso nel Verona
Il caldissimo pubblico del Benegodi, sospira poco convinto sul cambio tra un Orban in grande crescita e Sarr,
19:25
65' - Questione di centimetri
Verona ancora vicinissimo al gol del vantaggio con l'assolo di Bowie, che con un sinistro fatato accarezza la traversa e spedisce sul fondo. Davvero questione di centimetri il gol scaligero.
19:23
63' - Verona a un passo dal gol: salva Gosens
Fiorentina alle corde e Verona che sospinto da un pubblico impressionante va ancora vicino al gol del vantaggio: sul pallone che attraversa lo specchio della porta di De Gea,, provvidenziale salvataggio di Gosens.
19:21
61' - Verona che resta pericoloso
Occasione potenziale, ma enorme, per il Verona con il pallone messo in mezzo basso e teso da Akpa Akpro che non trova pronti gli attaccanti scaligeri.
19:19
59' - Primo cambio Fiorentina: dentro Piccoli
Cambia qualcosa Vanoli, che inserisce Piccoli al posto di Fabbian per tentare di portare in avanti una Fiorentina troppo chiusa.
19:14
55' - Monologo scaligero
Il secondo tempo si sta aprendo come gran parte della prima frazione: Verona padrone del campo e Fiorentina addirittura incapace di ripartire.
19:09
47' - De Gea ancora presente
Si riparte con il Verona ancora aggressivo: ci prova subito Frese, ma De Gea è attento e non rischia nulla.
19:07
46' - Via al secondo tempo: nessun cambio
Si riparte al Bentegodi: 0-0 tra Verona e Fiorentina, che tornano in campo senza effettuare sostituzioni.
18:49
+++ Intervallo al Bentegodi: Verona-Fiorentina 0-0 +++
Si chiude sullo 0-0 il primo tempo del Bentegodi: Fiorentina pericolosa in avvio e in chiusura di frazione, in mezzo tanto Verona, fermato solo da un grande De Gea.
18:47
45' - Si rivede la Fiorentina
Finale coraggioso della Fiorentina, che torna a farsi viva in avanti: Gudmundsson libera il destro, ma non trova la porta.
18:41
38' - De Gea ancora protagonista
Sospinto dal pubblico, continua ad attaccare il Verona, mentre la Fiorentina è sparita dal campo e non riesce più a ripartire: De Gea ancora decisivo, stavolta su Oyekoge, che chiama il portiere spagnolo ad una grande respinta.
18:34
32' - De Gea salva su Orban!
Verona che insiste e che stavolta va vicinissimo al gol: piattone a botta sicura di Orban dal limite e provvidenziale salvataggio di De Gea, che sventa il gol con la mano di richiamo.
18:31
30' - Non si sblocca il match del Bentegodi
Dopo un avvio di gara frizzante, la gara tra Verona e Fiorentina diventa più tattica. Scaligeri che mantengono l'iniziativa, ma viola sempre insidiosi di rimessa.
18:25
23' - A metà del primo tempo ancora 0-0
Metà del primo tempo e ancore niente gol tra Verona e Fiorentina. Match giocato però con pochi tatticismi, con entrambe le squadre fin qui attivissime in fase offensiva.
18:19
17' - Gagliardini il primo ammonito
Gara giocata a viso aperto, senza tatticismi e caratterizzata dai cambi di fronte: il primo giallo del match è per Gagliardini, che ferma la ripartenza di Gudmundsson. Niente di fatto sulla punizione conquistata per la Fiorentina.
18:13
11' - Miracolo di De Gea su Bernede!
Verona in pressione: prima il tentativo poco pericoloso di Bowie, poi l'assolo di Bernede, che chiama De Gea a una parata miracolosa!
18:10
8' - Occasione Verona: si salva De Gea
Arriva la risposta del Verona, che guadagna il primo corner del match e che mette in grande imbarazzo la difesa della Fiorentina: si salva De Gea.
18:07
4' - Fagioli vicinissimo al gol!
Prima occasione della partita a favore della Fiorentina: conclusione dal limite di Fagioli che si infrange sulla parte alta della traversa!
18:02
1' - Via a Verona-Fiorentina!
Inizia lo 'spareggio salvezza' tra Verona e Fiorentina: calcio d'inizio dei viola.
17:56
Ci siamo: tutto pronto per Verona-Fiorentina
Tra pochi minuti inizia Verona-Fiorentina: squadre nel tunnel e pronte all'ingresso in campo.
17:39
Le assenze
Out Solomon e Parisi per la Fiorentina. E poi gli altri: Mandragora sta continuando il lavoro differenziato previsto dopo l’infortunio al polpaccio; Dodo è fuori a causa del guaio muscolare accusato lo scorso weekend; idem Fortini per un fastidio alla schiena. Vanoli ha diversi giocatori in infermeria.
17:27
Kean contro il Verona
Kean ha segnato cinque reti contro l'Hellas Verona in Serie A: brilla la sua tripletta del 10 novembre 2024. Solo contro l'Udinese (sei) ha realizzato più gol.
17:17
La nuova Fiorentina
La nuova Fiorentina è diversa: da inizio febbraio in avanti, grazie ai 12 punti ottenuti in 7 partite, sta provando a centrare la salvezza.
17:07
Il dato
L'Hellas Verona ha vinto le ultime due sfide contro la Fiorentina in campionato ma non mai ottenuto tre successi di fila contro i viola nel massimo campionato.
16:59
Le formazioni ufficiali
VERONA (3-5-2):Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All: Paolo Sammarco
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Ndour, Fabbian; Harrison: Gudmundsson, Kean. All. Paolo Vanoli
16:57
Verona-Fiorentina in tv
La partita che mette in palio punti salvezza si potrà seguire in diretta televisiva. APPROFONDISCI
16:50
L'orario del calcio d'inizio
Palla al centro alle ore 18 in punto a Verona
Verona - Stadio Bentegodi