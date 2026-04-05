De Gea, prestazione mostruosa, poi la bellissima dedica dopo la vittoria della Fiorentina: “È per mio papà in ospedale”

De Gea è tornato a fare De Gea. Ceralacca su una vittoria che può valere la salvezza, con due interventi salva risultato nel primo tempo e una doppia esultanza sincera, come se si fosse scordato che fino a qualche anno fa, da leggenda dello United, combatteva per altri obiettivi. Prima l'urlo al gol di Fagioli, poi un altro al triplice fischio, sommerso da Ranieri e compagni. Nel post-partita, lo spagnolo spiega a Dazn quanto valga questa vittoria, specialmente per lui: «Queste parate e questi tre punti sono per mio papà che è in ospedale. È un periodo difficile per lui».