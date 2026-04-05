De Gea, prestazione mostruosa, poi la bellissima dedica dopo la vittoria della Fiorentina: “È per mio papà in ospedale”
De Gea è tornato a fare De Gea. Ceralacca su una vittoria che può valere la salvezza, con due interventi salva risultato nel primo tempo e una doppia esultanza sincera, come se si fosse scordato che fino a qualche anno fa, da leggenda dello United, combatteva per altri obiettivi. Prima l'urlo al gol di Fagioli, poi un altro al triplice fischio, sommerso da Ranieri e compagni. Nel post-partita, lo spagnolo spiega a Dazn quanto valga questa vittoria, specialmente per lui: «Queste parate e questi tre punti sono per mio papà che è in ospedale. È un periodo difficile per lui».
"Ora c'è la Conference"
Nelle ultime settimane, col permesso della società, David si era allontanato dal Viola Park più di una volta per motivi familiari.
«Non abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione ma il calcio è così. Abbiamo giocato da squadra e Fagioli ha fatto un gran gol. Ora c'è la Conference, sarà bello giocare contro una squadra forte. Il Palace l'ho sfidato tante volte e conosco Selhurst Park, è un campo piccolo, dovremo dare il meglio di noi».