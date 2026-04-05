Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Gea, prestazione mostruosa, poi la bellissima dedica dopo la vittoria della Fiorentina: “È per mio papà in ospedale”

Nel post-partita, lo spagnolo ha spiegato a Dazn quanto valga questa vittoria: le sue parole emozionano i tifosi
Alessandro Di Nardo
2 min
TagsFiorentinaDe Geaoggi
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

De Gea è tornato a fare De Gea. Ceralacca su una vittoria che può valere la salvezza, con due interventi salva risultato nel primo tempo e una doppia esultanza sincera, come se si fosse scordato che fino a qualche anno fa, da leggenda dello United, combatteva per altri obiettivi. Prima l'urlo al gol di Fagioli, poi un altro al triplice fischio, sommerso da Ranieri e compagni. Nel post-partita, lo spagnolo spiega a Dazn quanto valga questa vittoria, specialmente per lui: «Queste parate e questi tre punti sono per mio papà che è in ospedale. È un periodo difficile per lui».

"Ora c'è la Conference"

Nelle ultime settimane, col permesso della società, David si era allontanato dal Viola Park più di una volta per motivi familiari.

«Non abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione ma il calcio è così. Abbiamo giocato da squadra e Fagioli ha fatto un gran gol. Ora c'è la Conference, sarà bello giocare contro una squadra forte. Il Palace l'ho sfidato tante volte e conosco Selhurst Park, è un campo piccolo, dovremo dare il meglio di noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

La Fiorentina sbanca VeronaVanoli dopo Verona-Fiorentina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS